美官員：烏克蘭可獲類似北約第五條款安全保障
（法新社華盛頓15日電） 美國今天表示，已向烏克蘭提供強而有力、類似北大西洋公約組織（NATO）的安全保障，並對俄羅斯將會點頭表達信心。
美國官員表示，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在柏林進行數小時的會談氣氛正向積極，並透露總統川普將於今天稍晚致電澤倫斯基與歐洲各國，以推動這項協議。
美國官員警告，烏克蘭也必須接受這項協議。他們表示，這項協議將提供符合北約第五條款（即共同防禦條款）的安全保障；第五條款規定，對任何一個成員國的攻擊，即視為對全體成員國的攻擊。
一位不願具名的美國官員表示：「這項協議的基礎，基本上是擁有非常、非常強而有力的保障，類似第五條款，以及在烏克蘭軍隊規模上形成非常、非常強大的嚇阻力。」
他說：「這些保障不會永遠擺在談判桌上。若能以良好的方式達成結論的話，這些保障現在就在談判桌上。」華府稱此舉將是結束俄烏戰爭的一大突破。
川普先前已排除烏克蘭正式加入北約的可能性，並與俄羅斯站在同一陣線，稱基輔對加入北約的渴望是莫斯科2022年發動入侵的原因之一。
不願具名的美方官員承認，雙方在領土問題上尚無共識。川普曾表示，烏克蘭最終勢必得將部分領土讓給俄羅斯，這對苦撐近4年的澤倫斯基而言無法接受。
美國官員表示，美方與澤倫斯基還討論了在目前軍事爭議地帶建立「經濟自由區」的想法。
這名官員說：「我們花了很多時間定義相關意涵及運作方式。最終若能釐清，就看雙方如何協商最後的主權問題。」
在柏林的會談是由川普的商界友人兼全球巡迴談判代表魏科夫（Steve Witkoff）及川普的女婿庫許納（Jared Kushner）所主導。
