宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
日本女生最愛的美容油TOP 3！ALBION黃金油被封「殿堂級萬用油」、LOA這款一登台狂賣2萬瓶、SABON光萃油升級成超人氣保濕神器！
日本女生最近狂推的美容油榜單實在太精彩，三款風格完全不同卻各自稱霸：ALBION靠輕盈又萬用的殿堂級美容油穩坐多年人氣王；LOA則以香氛×情緒設計一登台熱銷破2萬瓶；SABON全新升級的光萃油是把「乾肌救星」做到像雲一樣輕。以下直接帶你看懂為什麼它們能霸榜。
ALBION｜殿堂級「黃金植萃全效精華油」再進化，質地更輕、亮度更高
ALBION的黃金油長年在日本有著「殿堂級萬用美容油」的封號，今年升級後討論度更是爆衝！新版質地比以往更透亮、更親膚，擦上去像是把一層光灑在臉上，完全不挑膚質，乾肌能補水救急，油肌用起來也不會悶！升級重點就落在新添加的「甘草精華油」，能同時提升亮度與穩定度，再搭配迷迭香、印加果油、荷荷芭油、虎堅果油，以黃金比例打造的五大修護基底讓保濕、修護、提亮、抗氧、循環代謝同步發揮。從早到晚都能用：清晨混底妝提亮、午後補光、睡前按摩肩頸或髮尾，一瓶直接打包全天候保養需求。
除了單用OK，更推薦和ALBION 經典三步驟搭配，會讓「膚況變超乖」！可先擦上AI奇肌修復露喚醒吸收力，接著以健康化妝水穩定膚況，最後用黃金油鎖住前兩步的養分，亮澤度就會明顯往上跳。這種由內到外的柔亮感不是瞬間油亮，而是那種「皮膚看起來很乾淨、很健康」的自然光澤，難怪會被日本女生說是可以一瓶用四季、包包必備的救急油。
LOA｜香氛×情緒×植萃的全效香氛油，一登台就爆賣2萬瓶！
LOA今年進軍台灣後聲量飆高，其中最受矚目的就是「全效香氛油」！它的魅力不是單靠保養，而是把香氣、質感、情緒儀式感做到極致。油質一抹即融、延展度高、不黏不厚，擦身體、乾燥處甚至髮尾都能用，核心由乳木果油與荷荷芭籽油組成，保濕、修護、鎖水一次到位之外，更棒的是LOA的香氣哲學：9 款能隨心混搭的情緒香氛，會隨體溫呈現不同層次，像是把日系時尚濾鏡穿在身上，才會一上市就累積破萬銷量，成為儀式感女孩的「隨身能量油」。
SABON｜全新升級「保濕光萃油」，95%天然成分、乾式輕感油一噴就吸收
SABON的光萃油今年全面升級，主打質地輕到像雲，卻能做到深層保濕~全新配方含95%天然來源成分，選用有機摩洛哥堅果油、荷荷芭油、甜杏仁油三大基底，滋養力強但擦起來完全不油膩；最大亮點是「乾式輕感油」與智慧噴霧設計，噴出來像霧一樣細，瞬間貼膚吸收，只留下柔亮光澤。PLV、白茶、綠玫瑰、茉莉花語、橙花漫舞、玫瑰茶語的六款香氣各有擁護者，是那種擦完當下情緒也會被一起療癒的「全身都變柔亮」類型保養油。
乾唇星人搶著入手！冬天最強「寶藏級護唇膏＆護唇禮盒」一次看
「輕療癒」成為最高級的生活方式！三種冬日暖心儀式讓身心都被好好接住
真的是同一個人？志祺七七從「眼鏡胖弟→韓團歐爸」進化照帥到太扯！全網跪稱：志祺17 Pro Max！
47歲吳建豪暴瘦！陸網瘋傳「4個月瘦20kg」 他親曝原因：還挺明顯
47歲的吳建豪12月2日在社群上曬出一張自拍照，暴瘦模樣立刻引發討論。身高180公分的他，在照片中臉頰明顯凹陷、脖子變得細瘦，不少粉絲直呼「變得太瘦了」，意外掀起熱議。姊妹淘 ・ 42 分鐘前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 21 小時前
岑麗香學生時代照片判若兩人 IG分享神級化妝技術讓網民驚嘆
現年41歲嘅岑麗香（香香）樣子甜美可愛，係唔少人心目中嘅女神。佢喺2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，一家四口幸福滿瀉。直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。保養得宜嘅香香不時喺社交網站分享近況及生活點滴，日前更分享一條化妝影片，其化妝技術讓網民驚嘆，令顏值再升級。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
新聞女王² ｜張松枝被余詩曼當眾踢爆後五大情緒轉換晒頂級演技
「晶耀學院」個案告一段落，原來Man姐（佘詩曼飾）信奉宏光大師、及幫學院帶風向洗白只是「假象」，Man姐真正目的是借故親近宏光大師（張松枝飾）並搜集其罪證。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜批評政府文章遭大公報 FB 屢改內容最終刪帖 屈穎妍回應：是人家的自由｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！
近日，有食客於 Facebook「香港酒樓關注組」發帖，怒斥北角一酒樓出品有問題，而且服務質素都極為惡劣。事主指自己點了酒樓宣傳的阿拉斯加長腳蟹，不但上碟時質素嚴重不符期望，甚至因處理手法與態度問題而最終驚動警方，帖文一出隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
大埔宏福苑火災第8日 貓貓於宏志閣單位終等到主人回來團聚
【動物專訊】大埔宏福苑火災造成多人傷亡，刺痛了許多人的心靈，仍然有許多人和動物生死未卜。有動物主人至今沒有放棄任何找回心愛動物的機會，即使沒有被波及火燒的宏福苑宏志閣現場一直被封，許多獨留屋內的動物，主人一樣如坐針氈，其中高層單位一隻貓貓QQ卻一直不見了。在斷水斷糧下八日，貓主今日終於可以進入單位現場，並成功尋回愛貓QQ。 貓貓QQ今年1歲，是一隻非常細膽的貓貓，貓主賴小姐和兒子黃先生連日來均有在網上尋貓，等候消防搜救的消息，惟即使日前消防員入屋，都沒有發現QQ的蹤影。今日賴小姐終獲准返回單位執拾，沒想到一打開門，來迎接的竟然就是QQ，人貓平安團聚。 賴小姐對本報表示，回去單位時發現鐵閘已被爆開，但大門關上，打開門便見到QQ出來迎接，「他表現得很開心，但後來見到我後面有陌生人，又嚇到躲回我間房的床下底。」她坦言：「這段日子我吃不下睡不到，十分擔心QQ，看到QQ平安，我和兒子都很開心。」她兒子黃先生也說：「他選擇留在家等我們返來，真的好開心。」 98歲的王婆婆今日亦返回宏志閣單位執搭，還帶著她的芝娃娃愛犬。她在火災發生當日，在外籍女傭協助下逃生，當時狗狗一度走失，幸聰明的小狗跑到地下等候香港動物報 ・ 18 小時前
日本企業對華依賴度揭盅 Uniqlo、無印良品排名靠後 有一行業「最難離場」
日本《週刊文春》公布日本企業「中國依存度」排行榜，電子與半導體企業最難抽身，Uniqlo、無印依存度卻不到 20%，反映中日供應鏈微妙關係。Yahoo財經 ・ 7 小時前
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺 Hoho崇拜看哥哥萌翻
陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。姊妹淘 ・ 22 小時前
英火災調查專家：制度失效猛於火 2017倫敦住宅大廈燒通頂 與宏福苑相似
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，特首李家超宣布成立「獨立委員會」審查事故。 有指這場災禍與2017年英國倫敦住宅格倫費爾大廈（Grenfell Tower）72死大火相似，當年曾向該大火調查委員會提交報告、現任英國倫敦大學學院（UCL）土木、環境及大地工程系系主任的教授José Luis Torero接受本報訪問，指出兩場大火的火勢爆發點與垂直蔓延模式相似。信報財經新聞 ・ 1 天前
楊梓瑤布吉大晒水着放題 梳化沙灘吊床拗腰喪影相
【on.cc東網專訊】前港姐楊梓瑤（Amina）近日在社交網派福利，分享到泰國布吉島的旅行相。擁有高挑模特兒身材的她亳不吝惜美好身段，上映水着放題，分享多張三點式泳衣照，大騷滑嫩肌膚及弗到漏身材。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
本地｜屈穎妍《先治好惹來蒼蠅的問題》：宏福苑大火乃人禍
立場建制的傳媒人屈穎妍昨日（2日）在《大公報》發表題為《先治好惹來蒼蠅的問題》評論文章，批評大埔宏福苑火災乃是人禍，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變，「但願這場火能警醒我們，能照亮我們的前路」。 屈穎妍點出，市民遇事經常「報東張」，惟《東張西望》不是新聞部門，主持人是藝員不是記者，市民卻願意把伸寃的寄望托付給一個娛樂節目，箇中原因不禁令人反思。 屈穎妍稱，如果民生小事你打個電話到相關政府部門能得到火速處理，找個當區議員可以立即幫你排難解紛，去報館投訴問題成了社會現象被剖析報導，「我相信，沒有人願意上《東張》蒙頭變聲地接受訪問。」 屈續說，她這幾年收到最多的求助，就是來自不同屋苑街坊、業主委員甚至法團人士的投訴。他們不想上電視，不想身份被曝光，「想我為他們出頭」。 屈引用劉德華在電影《焚城》的一句對白「人禍，有時比天災更可怕！」，指出「蒼蠅不叮無縫的蛋，要先治好惹來蒼蠅的問題。」，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變。 綜合傳媒報道，原來屈穎妍的文章曾被大幅修改，原文形容市民遇事經常「報東張」，其實是代表政府部門、議員政黨、傳統媒體「失敗與失效」；Fortune Insight ・ 1 天前
俄羅斯已做好與歐洲開戰的準備！普京：將快速結束且無人可以跟我談和平
俄羅斯總統普京週二（2 日）警告歐洲國家，如果他們對俄羅斯發動戰爭，莫斯科已做好全面作戰準備，並指出歐洲將面臨毀滅性的失敗，甚至無人可與俄方談判和平條件。鉅亨網 ・ 1 天前
「人間香奈兒」GD、陳法拉華麗亮相紐約，穿什麼出席Matthieu Blazy主理的首個CHANEL工坊系列？
CHANEL工坊系列2026剛在紐約完滿落幕。到場的一系列「人間香奈兒」穿什麼欣賞Matthieu Blazy的首場工坊系列呢？Yahoo Style HK ・ 8 小時前
【759阿信屋】今期熱選（04/12-08/12）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，明星一平夜店日式炒麵 $21.9/2件、松永雜錦餅乾 $39.9/2件、Sajo急凍蠔海鮮魚餅 $35.9/件、Haitai Calbee Jagabee薯條 $39.9/2件！YAHOO著數 ・ 3 小時前
達雲紐尼斯想離沙特聯
【Now Sports】今夏離開利物浦，以6600萬鎊轉戰沙特阿拉伯聯賽的達雲紐尼斯，據報尋求在冬季轉會窗交易，主要原因是不適應當地生活。現年26歲的達雲紐尼斯（Darwin Nunez），離開了利物浦後，投身沙特聯球隊艾希拿，但據英國《鏡報》透露，這位烏拉圭國腳在當地生活並不如意，縱然有替球隊在聯賽取得入波，可是仍希望在即將開始的冬季轉會窗，尋求轉會，在中東生活僅僅4個月時間便力求轉換環境。阿根廷《奧萊報》指出，該國名牌球會河床正密切注意達雲紐尼斯情況，領隊加拉度已視這位前鋒為各窗收購目標之一，以在新球季爭取佳績。now.com 體育 ・ 17 小時前
康樂園三屍凶宅1,028萬沽 同屋苑街坊承接 原業主賬賺140萬
大埔老牌豪宅康樂園一伙三屍凶宅洋房，上月開價1,180萬於拍賣場推出，惟兩度流拍，業主再劈價至980萬元，原定於今日（12月3日）拍賣，但於開拍前以1,028萬元成功售出，較銀行估價折讓近五成，呎價約6,441元，至於新買家同樣為康樂園業主。28Hse.com ・ 23 小時前
陳法拉爆家族喺廣州坐擁一條街物業 家產被親戚瓜分？
現年43歲嘅陳法拉（Fala）喺2005年參選華姐後入行，喺2013年約滿TVB，近年轉戰荷里活，憑Marvel系列電影《尚氣與十環幫傳奇》成功打開知名度，工作不斷。近日佢喺內地為電影《贖夢》宣傳，期間接受訪問時自爆家族喺廣州有物業，更擁有一條街。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
宏福苑五級火｜鄭曦琳 Ellie Yuen 表明不再發表評論 港府及國安公署發文防「惡意抹黑」｜Yahoo
大埔宏福苑五級火成為國際事件，不少網民、意見領袖（KOL）以及外媒都以文字、圖片、影片等方式整合事件經過，甚至製作外語版本讓外國人都能夠了解詳情。不過，持續跟進事件的城大學生鄭曦琳（Hailey）昨晚（3 日）就表示，因為收到「非常準確的情報」，「我應不會再繼續發表任何關於火災的留言，也不會再接受任何媒體訪問」，又指因為得知政府擔憂「市民的言論或被外國勢力曲解，我已主動告知所有國際媒體，暫勿引用或報導我在大埔火災相關訪問中的發言」。至於跟進事件的另一人 Ellie Yuen 就在 Threads 發聲明，指「本人就宏福苑火災的所有相關新聞工作早已結束，基於顯然易見的不可抗力因素，並無進一步評論、補充或其他相關工作。」Yahoo新聞 ・ 4 小時前