美將公布援助農民方案 稱華兩周內簽大豆採購協議

【on.cc東網專訊】美國農業部部長羅林斯（Brooke Rollins）周一（24日）表示，對中國購買美國大豆的承諾充滿信心，特朗普政府預計在未來兩周內，協助美國農民讓中國完成採購大豆協議。

羅林斯接受美媒訪問時表示，政府預計在兩周內宣布一項援助美國農民的方案，並就中國採購大豆達成協議，但未提供更多細節。被問及中國購買美國大豆的承諾時，她承認還有很長的路要走，但知道中方將在本周或下周簽署協議，種種迹象表明承諾仍有效，確信會購買或下單1,200萬噸大豆。

廣告 廣告

羅林斯補充，即使採購訂單在下月底前下達，這些大豆也要到明年初才能交付。美國農業事務聯合會（AFBF）同日直言，由於農民面臨投入成本上漲和農產品價格下跌的雙重壓力，上述援助迫在眉睫。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】