美將公布遲來的經濟報告 預估Q3經濟成長3.5%

（法新社紐約22日電） 美國預計將在23日公布另一項穩健的經濟成長數據。但這份姍姍來遲的報告，恐仍無法終結有關勞動市場、人工智慧及其他變數的爭論。

根據MarketWatch與Trading Economics等機構一致預估，23日將公布的美國第3季國內生產毛額（GDP）報告，會公布美國經濟成長3.2%。

這一成長率相比Q2的3.8%增幅略有放緩，而Q1則曾出現負成長。這份報告原本應更早發布，但因美國政府關門，延後近兩個月才對外發布。

廣告 廣告

新報告顯示，美國的總體經濟展望較2025年初大幅改善；當時外界對於總統川普推動激進貿易政策的擔憂壟罩市場氣氛。

不過到2025年下半年，川普政府已與中國等主要經濟體達成協議或貿易休兵，避免實施最嚴苛的關稅措施。

同時，ChatGPT開發商OpenAI、Google以及其他科技巨擘的人工智慧（AI）投資熱潮持續升溫，帶動美股維持在接近歷史新高的水準。

Pantheon Macroeconomics研究機構在一份說明中表示，美國第三季成長率估計達3.5%，看似強勁，但「恐高估實際經濟狀況」。