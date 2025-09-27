美將撤銷哥倫比亞總統簽證 指控行為具煽動性

美國商務部經濟分析局(BEA)數據顯示，今年第二季美國經濟錄年化增長率為3.8%，大幅高於第二次估算的3.3%，並且是自2023年第三季度以來的最佳表現。 該較預期強勁的表現主要反映在消費支出的上調。個人消費支出(PCE)從第二次估算的1.6%上修至2.5%，其中服務類支出由1.2%上修至2.6%，而商品消費則由2.4%微幅下調至2.2%。固定投資增長由3.3%上調至4.4%。此外，政府消費下降幅度較預期輕微，從原估計的負0.2%收窄至負0.1%。 另一方面，淨貿易對GDP的貢獻下降，主要因出口下降幅度擴大至1.8%，進口則下降約29.3%。此外，私人庫存對GDP增長的拖累從3.29個百分點擴大至3.44個百分點。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前