美國H-1B簽證

美國總統特朗普上周五簽署行政命令，把外國專才簽證H-1B的申請費用，大增至10萬美元(約78萬港元)，以迫使美國企業聘用本地人才。消息一出即引起各科企「恐慌」，紛囑持證員工不要離境，如身在外地者應盡速返美。據報有美國飛印度航機上，有印度乘客因擔心離境後無法返美，而要求下機。華府其後澄清，新收費只會向新申請者實施，而不影響續期人士，但有分析認為措施會阻礙美國科技業招攬人才，打擊其創新及增長潛力。該簽證的最大受益國印度，對措施表示關注。內地亦一度出現飛美國機票搶購潮。

H-1B簽證是美國政府為高技術外國專業人才設立的臨時工作簽證，公告指該簽證存在「系統性濫用」，導致美國工人被外籍勞動力替代，削弱美國的經濟和國家安全，故大幅加價。H-1B的申請費用本來為1,700至4,500美元(約1.3至3.5萬港元)，新收費周日起生效。

七成H-1B簽證批給印度人才

每年美國批出約8.5萬張H-1B，當中有逾七成批給印度人才，其次是中國的逾一成。其中亞馬遜目前聘有最多持該簽證員工的科企，人數逾1萬，其次是印度科技公司塔塔顧問服務(Tata Consultancy Services)，涉5,505張簽證；蘋果、微軟及Facebook母公司Meta等亦聘有不少持該簽證員工。

措施瞬即引起各科企關注，緊急發出內部通知，提醒持該簽證的員工，留在美國境內或在限期前返美。印度傳媒指，一班從三藩市飛往印度的阿聯酋航空航班，有多名已登機的印度乘客，因擔心離境後無法支付「天價」簽證費返美，遂要求落機，令航班延誤逾3句鐘。

亦有持該簽證的華人，本來分別準備去墨西哥旅行，以及回中國探親，最終因擔心「新收費」而取消行程。此外，消息亦一度令返美國航機的機票價格急升。

白宮發言人︰僅新申請才受影響

白宮之後澄清，發言人萊維特指，只有新申請個案才適用於上述加價，現有持證人不用繳付10萬美元，續簽及再入境也不受影響；並稱不是每年徵收，而是一次性的收費。美商務部長盧特尼克上周五說，該簽證的新收費可能會每年徵收，但當局「仍在考慮中」。

批評者一直認為H-1B簽證壓低美國本地勞工的薪酬，但包括富商馬斯克在內的支持者則認為，該簽證有助美國吸納人才。印度政府表示，美國對H-1B簽證申請人徵收10萬美元新費用，將帶來「人道主義後果」，影響相關的印度家庭，希望美方能妥善處理。

創投公司Menlo Ventures合夥人Deedy Das表示，上述新收費將削弱美國吸引世界頂尖人才的能力，恐嚴重限制創新及經濟增長潛力。亦有分析認為，該措施或會令美企把部分高價值工作外判至海外，削弱美國在科技界的地位。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/美專才簽證加價至78萬惹恐慌-華府急澄清-分析指將重挫美科技業/601457?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral