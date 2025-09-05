美對助華破壞法治中美洲公民 設簽證限制

【on.cc東網專訊】美國國務院周四（4日）宣布，對協助中國在中美洲國家境內從事破壞法治活動的中美洲公民，實施簽證限制。

國務院表示，美國致力於打擊中國在中美洲的貪腐影響，並阻止中國顛覆法治的企圖，將實施新的簽證限制政策，限制向在中美洲國家境內故意代表中國行事，明知故犯地指揮、授權、資助、提供重大支持或從事破壞中美洲法治活動的中美洲國民發放美國簽證。美方將根據新政策採取措施，對一些曾經參與上述活動的中美洲國民實施簽證限制，相關人士及其直系親屬會喪失入境美國的資格。

美方指，行動重申了總統特朗普保護美國在區內的經濟繁榮和國家安全利益承諾，利用一切可用工具來促進區內的安全，並繼續追究故意在中美洲與中共合作並破壞西半球穩定的中美洲國民責任。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】