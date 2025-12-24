美對歐盟前執委等5人拒發簽證 指控脅迫社群媒體審查

（法新社華盛頓23日電） 美國國務院今天表示，將拒絕對1名歐盟前執委和另外4人發放簽證，指控他們試圖「脅迫」美國社群媒體平台審查他們反對的觀點。

國務院在聲明中說：「這些激進人士與被武器化的非政府組織（NGO）推動外國政府的審查制度打壓，每次都針對美國發言者和美國企業。」

美方這波措施鎖定的對象是前歐盟內部市場事務執行委員布勒東（Thierry Breton）、非營利組織「對抗網路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate）的阿邁德（Imran Ahmed）、德國非營利組織HateAid的霍登貝格（Anna-Lena von Hodenberg）和巴隆（Josephine Ballon），以及總部設在英國的「全球假訊息指數」（Global Disinformation Index）共同創辦人梅爾佛（Clare Melford）。

國務院稱布勒東是「數位服務法」（Digital Services Act）的主要推手。「數位服務法」對在歐洲營運的各大社群媒體平台祭出內容審核等標準。

歐盟本月稍早以違反「數位服務法」廣告透明度和用戶認證真實性相關規定為由對科技大亨馬斯克（Elon Musk）的社群平台X開罰後，美國政府加強對歐盟規範的攻擊力道。

美國政府上週表示歐洲重要企業可能成為反制對象，並點名埃森哲（Accenture）、DHL、Mistral、西門子（Siemens）及Spotify等公司。

華府同時也在攻擊英國的「線上安全法」（The Online Safety Act）。「線上安全法」猶如英國版的「數位服務法」，尋求對各大社群媒體平台施加內容審核要求。

白宮上週暫停執行一項與英國的科技合作協議，理由是反對英國科技規範。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天在聲明中說：「川普總統已表明他的『美國優先』（America First）外交政策拒絕任何侵犯美國主權的行為。」他還說：「外國審查機構對美國言論的越權境外管轄也不例外。」