美對芬蘭10億美元軍售案 仍待國會批准

（法新社華盛頓10日電） 美國今天宣布，已同意對芬蘭出售價值10.7億美元的先進空對空飛彈及相關裝備。北歐國家芬蘭東側與俄羅斯接壤，兩國擁有1300多公里長的邊界。

美國國防安全合作署（DSCA）發布聲明表示：「這項擬議軍售將提升芬蘭因應當前及未來威脅的能力，並加強芬蘭與美國及其他盟邦部隊的協同作戰能力（interoperability）。」

美國國防安全合作署指出，這項軍售同時將「透過提升北約盟國芬蘭的安全，來支持美國的外交政策與國安目標。芬蘭向來是歐洲政治穩定及經濟發展的重要力量」。

廣告 廣告

美國國務院批准這項對芬蘭的可能軍售案，美國國防安全合作署也依規定通知國會。這起軍售案仍需國會通過才能正式生效。

自俄羅斯2022年初全面入侵烏克蘭以來，芬蘭與瑞典已放棄數十年的軍事中立政策，正式加入北約。