美屬維京群島對 Meta 提起訴訟 指控其從詐騙廣告中獲利

美屬維爾京群島對 Meta Platforms 提起訴訟，指控該公司從詐騙廣告中獲利，並未能有效防止其社交媒體平台上的廣泛詐騙行為。這宗訴訟由該地區的檢察長提起，主要針對 Meta 在 Facebook 和 Instagram 上的廣告業務。訴訟文件中指出，該公司允許詐騙廣告上線，因為這為其創造了可觀的收入。案件已在聖克魯斯的維爾京群島高等法院提交，並尋求根據當地消費者保護法規的民事處罰。

根據訴訟，Meta 內部曾製作收入預測，顯示相當一部分收入來自與詐騙、非法賭博和禁售產品相關的廣告。文件指出，這類廣告可能每年為公司帶來數十億美元的收入。訴訟中強調，Meta 接受這一結果作為其商業模式的一部分。訴訟還指控 Meta 經常延遲封鎖標記為可疑行為的廣告主，並表示該公司在採取執法行動前需要幾乎確定的證據。調查人員認為，這一標準使得詐騙廣告得以繼續存在，導致用戶遭受財務損失，而 Meta 繼續收取廣告費。

廣告 廣告

隨著媒體報導揭露內部預測後，美國立法者呼籲聯邦監管機構展開調查，要求機構審查可能的消費者及證券法違規行為。維爾京群島官員表示，訴訟旨在填補聯邦監管留下的空白。訴訟中還指控 Meta 提供不準確的安全措施描述，聲稱該公司推廣的內部政策旨在保護用戶，但未能一致地執行這些政策。

訴訟中提到的內部指導文件曾允許聊天機器人與未成年人進行某些互動，官員們表示這引發了對兒童保護的擔憂。他們認為，Meta 只有在公眾關注增加後才修訂相關指導。檢察長指責這些做法誤導了用戶和監管機構，讓他們對平台的安全措施產生錯誤認識。

Meta 對於這些指控表示否認，並認為訴訟缺乏實質根據。公司發言人 Andy Stone 表示，Meta 在其平台上積極打擊詐騙行為，並指出詐騙廣告會損害用戶及正當商業利益。他提到，最近幾個月用戶報告的詐騙事件有所下降，這得益於改進的檢測工具和執法措施。Meta 也否認未能保護未成年用戶的說法，強調公司維持著強有力的保護措施並不斷更新政策。Meta 表示，證據將顯示其持續減少詐騙的努力。

這宗訴訟進一步加深了對在線廣告業務的關注，監管機構持續檢視主要平台如何監管詐騙內容及廣告主行為。

推薦閱讀