月餅2025｜美心月餅早鳥優惠限時6折起！必試美心貓山王榴槤冰皮月餅、果仁物語月餅​

中秋節點少得買盒月餅應下節！今次YAHOO購物專員為大家推介每年都大賣的美心月餅優惠，現在只要去Klook預訂美心流心奶黃月餅更有限時早鳥優惠6折，當中除了經典款如雙黃白蓮蓉月餅、七星伴明月冰皮禮盒等之外，美心更特別推出果仁物語月餅、貓山王榴槤冰皮禮盒等，適合想試試新口味的大家。早買早享受，一於趁美心月餅早鳥優惠提早入手吧！

立即查看美心月餅早鳥優惠頁

美心月餅限時早鳥優惠6折！

在傳統月餅方面，必試美心雙黃白蓮蓉月餅，使用香滑幼細的白蓮蓉餡，入口綿密細膩，中間加入兩顆鹹香濃郁的金黃蛋黃，鹹甜交織，完美平衡口感；而流心奶黃月餅則以雙重烘焙工藝鎖住外層的酥香，配上金黃流心奶黃餡，質地滑順又帶流心爆漿效果，甜而不膩！另外，今次有6折優惠的美心流心奶黃月餅，濃滑奶黃夾著甘沙鹹蛋黃，仔細品嚐帶有椰香與蛋香，令人回味無窮。而每年爆賣的七星伴明月冰皮禮盒更是華麗登場，一盒有8個冰皮月餅，中間以一顆大月餅作「明月」，周圍七款口味作「七星」，象徵團圓美滿，而當中的冰皮柔糯香甜，餡料更有楊枝甘露、香甜芒果、抹茶紅豆、粉紅番石榴杏果等口味，送禮體面又有節日儀式感！

【低至65折】美心雙黃白蓮蓉月餅

特價：$269｜ 原價：$415

【低至6折】美心流心奶黃月餅

特價：$265｜ 原價：$442

【低至65折】美心七星伴明月冰皮禮盒

特價：$242｜ 原價：$372

美心雙黃白蓮蓉月餅

美心流心奶黃月餅

美心七星伴明月冰皮禮盒

除了傳統月餅外，美心亦有推出不少創新口味！新口味月餅方面，有果仁物語月餅、貓山王榴槤冰皮禮盒等，果仁控必試果仁物語月餅，一款以夏威夷果仁配上焦糖咖啡，另一款是開心果軟心月餅，入口微甜帶堅果醇香，十分有驚喜！而貓山王榴槤冰皮月餅則是榴槤迷必入，使用馬來西亞貓山王榴槤肉製成，果香濃烈，冰皮Q彈，甜度適中，冰涼入口瞬間充滿滿滿榴槤香，食完好想再encore！

【低至65折】美心果仁物語月餅

特價：$265｜ 原價：$409

【低至65折】美心貓山王榴槤冰皮禮盒

特價：$222｜ 原價：$343

美心果仁物語月餅

貓山王榴槤冰皮月餅

