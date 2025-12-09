人氣爆燈嘅Sanrio男團Hapidanbui 強勢登場美心西餅，帶嚟充滿正能量嘅Hapidanbui香濃朱古力蛋糕！蛋糕裝飾仲可以親手寫上「Happy Birthday」等祝福語，超Sweet！即日起至2025年12月17日(三) 或之前， 於網站預訂的顧客，只需在訂購表格頁面輸入優惠代碼 「XMAS25」，即可尊享 Early Bird 早鳥 85 折優惠！Eatizen 會員於門市預訂或購買，更可享有早鳥優惠 83 折 。

【美心西餅】Hapidanbui香濃朱古力蛋糕 早鳥預訂優惠85折（即日起至17/12）

購買蛋糕仲可以加 $148 換購Hapidanbui 斜揹袋，袋身柔軟可愛，斜揹時像被角色輕輕抱住，軟綿綿治癒度滿分！小巧尺寸剛好放手機、八達通卡等隨身小物，外出輕鬆又實用，OL仲可以放椅背當攬枕，減壓又療癒！另外再以$99 加購「Hapidanbui 跳棋」，一路食一路玩！

產品資料:

Hapidanbui香濃朱古力蛋糕

重量及尺寸: 6吋，約1磅

日期：只限2025/12/17

地點：美心西餅門市或官網預訂

