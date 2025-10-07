中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
【美心西餅】筲箕灣港鐵站開幕優惠 全場8折（即日起至13/10）
為慶祝美心西餅筲箕灣港鐵站分店重新開幕，分店特別推出全場8折優惠，優惠就由即日起至10月13日，記得快啲去睇下有咩啱！
按此下載全新Yahoo APP
—
日期：即日起至2025/10/13
地點：美心西餅筲箕灣港鐵站店
＝＝＝＝＝＝＝
