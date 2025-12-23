美心麵包曾藏壁虎顧客咬入口 食品屢遭定罪僅罰數千元 法官曾倡檢控管理人 ｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美心西餅的麵包近日被進食者發現內藏一顆黑色的「牙齒」形狀異物，事主已向食環署舉報，將從法律途徑處理。《Yahoo 新聞》翻查資料，美心集團旗下的美心食品有限公司，已涉及逾 140 食品相關的定罪紀錄，食品被指控內藏的異物包括 4 厘米長的原條壁虎、似是嚼過的「香口膠」白色膠片、蟑螂及膠手套碎件等。美心亦曾被法官直指累積多次定罪，批評其管理明顯有問題，又質疑似乎數千元的罰款對集團無關痛癢。

根據《公眾衞生及市政條例》(第132章）第54條的規定，任何人士出售不宜供人食用的食物，即屬違法，一經定罪，可被判最高罰款 5 萬元及監禁 6 個月。此外，該條例第52條亦規定，任何人士如售賣食物，而其性質、物質或品質與購買人所要求的食物有所不符，以致對購買人不利，即屬違法，一經定罪，可被判最高罰款一萬元及監禁 3 個月。

廣告 廣告

《Yahoo新聞》翻查資料，美心食品有限公司曾於 2021 年在屯門法院承認一項食品相關控罪，案情指，一名顧客於 2019 年在屯門蝴蝶廣場的美心餅店購買一個肉鬆紫菜麻糬包，在家中進食時咬到有異物，並發現是一條約 4 厘米長的原條壁虎，他急急吐出口中，並到美心餅店投訴，以及到政府合署向相關部門反映。

美心承認「食物的品質與購買人所要求者不符」控罪，控方於庭上指出，美心的相同定罪紀錄已有 55 宗，而裁判官則直言事件「有啲誇張」，終裁定美心罰款 9000 元。美心求情時指，事後已安排滅蟲公司清潔，增加巡查原材料狀況，以確保製作過程沒有異物。

曾一年內 4 度被票控

2015 年，美心在一年內涉及 4 宗相同票控的定罪，包括集團旗下位於沙田中心的壽司外賣店「魚尚」，被指向顧客出售的三文魚壽司裡，懷疑含有一塊疑似是嚼過香口膠的白色膠片，累犯 145 次食品相關定罪，罰款 6000 元及需支付 3800 元化驗費。

同年，集團亦被定罪指旗下位於金鐘金鐘廊的 SIMPLYLIFE 餐廳 ，有一個麵包滲有膠手套碎件。控方指出，美心對上一次相同定罪僅為 2 日前，當時被罰 4300 元；美心求情時指，已加強清潔，最終美心於 SIMPLYLIFE 事件被判罰款 7500 元。

法官曾直指美心食物安全欠保障

處理有關 SIMPLYLIFE 餐廳票控的法官直指，美心有多次案底，留有膠手套涉人為錯誤，認為其管理明顯有問題，而每次罰款數千元亦沒有太大阻嚇性，強調美心是大公司，但食物安全欠保障，質疑罰款似乎對集團無關痛癢，甚至沒有想過改善食物安全。法官又指，管理人不應再躲在後面，建議控方諮詢法律意見，日後可檢控管理人。

有關 SIMPLYLIFE 的裁決後不足一個月，美心再因衛生問題被票控相同罪名，指其在中環一間快餐店，被顧客發現食物內有蟑螂及幼蟲。美心認罪，被罰款 7000 元。

不過，一年之後（即 2016 年），美心又被指集團旗下的一間中環美心 MX 餐廳，遭顧客發現一個豬扒包內，含有一塊 2.8厘米乘 1.3 厘米的膠片。美心於 2018 年應訊時承認過失，並在求情時指，涉案麵包由供應商提供，而涉事的膠片於生產時已藏於包內。美心事後已要求供應商加強檢測，表示確保不會再發生，終被判罰款 3500 元，另需支付 4000 元化驗費。

美心集團去年盈利 10 億元

美心是本港最大的餐飲業營運集團之一，由商人伍沾德和伍舜德兩兄弟在 1956 年成立。《Yahoo新聞》翻查資料，美心集團雖然不是上市公司，但從美心兩大股東之一的 DFI 零售集團（怡和集團旗下）報告，可以得知美心業務去年盈利為 1.278 億美元，折合約 10 億港元，按年下跌 18%，前年的盈利則約為 12 億港元。以 DFI 零售集團持有美心 50% 股權計，DFI 去年從中獲基礎溢利 6600 萬美元。

在怡和集團以外，現時美心的另一大股東，是創辦人伍舜德的孫兒伍偉國家族。