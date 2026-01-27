美心麵包驚現「爛牙」︱事主研進一步法律行動 過往案件法官質疑罰款無阻嚇力︱Yahoo

有市民早前在進食美心麵包時發現一顆黑色「牙齒」狀異物。

【Yahoo新聞報道】有市民早前在進食美心麵包時發現一顆黑色「牙齒」狀異物，事隔一個月後，食環署確認相關樣本特徵「與牙齒相若」。美心西餅回覆《Yahoo 新聞》指，正全力配合食環署相關調查。事主表示，冀有關部門徹查事件成因，正研究進一步法律行動。

事主：罰款阻嚇性不大

事主 Elaine 今日收到化驗結果後向《Yahoo新聞》表示，對於報告證實為牙齒感到非常難受，形容她的姑媽「食到牙齒呢件事真係好大陰影」。她透露早前有聯絡律師查詢法律意見，「我哋同律師有傾過，政府對食物安全嘅懲罰大多都只係罰錢」，她擔心數千元的罰款對大集團僅九牛一毛，「我哋覺得罰款其實阻嚇性真係不大，亦都好容易就不了了之。」

Elaine 強調，她和家人最希望有關部門可以徹查事件成因，「至少都想知道會唔會有CCTV影到，係咪有人冇戴口罩，或者製作過程有問題」。她正研究進一步法律行動，現階段希望家人能穩住情緒，早日走出心理創傷。

美心食品有限公司過往多次涉及食物安全相關案件。

法官曾質疑罰款對集團未有實質影響

美心食品有限公司過往多次涉及食物安全相關案件。翻查資料，美心旗下位於金鐘金鐘廊的 SIMPLYLIFE 餐廳 2015 年被裁定「食物的品質與購買人所要求者不符」罪成。案情指，一個麵包內滲有膠手套碎件。控方指出，美心對上一次相同定罪僅在 2 日前，當時被罰款 4300 元。美心求情時表示已加強清潔，裁判官最終就 SIMPLYLIFE 事件判罰 7500 元。

處理 SIMPLYLIFE 案件的法官當時指出，美心有多次案底，涉案膠手套屬人為錯誤，認為管理明顯存在問題，又指每次罰款金額不高，阻嚇性有限。法官強調，美心屬大型企業，但食物安全欠缺保障，質疑罰款對集團未有實質影響，甚至未有改善相關情況，並建議控方日後考慮就管理人作出檢控。