美心麵包驚現「爛牙」 政府化驗所報告證實樣本為牙齒 美心西餅：正全力配合調查｜Yahoo

美心麵包驚現「爛牙」（事主圖片）

【Yahoo 新聞報道】有市民早前在進食美心麵包時發現一顆黑色「牙齒」狀異物，事主上月接受《Yahoo 新聞》訪問，表示已向食環署舉報，署方檢走異物作化驗。事隔一個月，事主收到食環署回覆信件，引政府化驗所報告指，相關樣本特徵「與牙齒相若」。美心西餅回覆《Yahoo 新聞》指，正全力配合食環署相關調查。

政府化驗所證實樣本為牙齒

據事主接獲食環署有關「美心西餅」食物有異物投訴的回覆，署方指，已接獲政府化驗所報告，顯示樣本為「一個呈灰白色，含有碳酸鹽、鈣及磷的物質，其特徵與牙齒相若」。《Yahoo 新聞》正向食環署作進一步查詢。

食環署上月回覆《Yahoo新聞》表示，派員巡查售賣和製作事涉食品的零售店鋪和食物製造廠，其間未有發現任何違規或欠妥的情況，已向有關負責人作出相關衞生教育。

美心西餅回覆《Yahoo 新聞》指，正全力配合食環署相關調查。美心西餅指，每件產品在運至店鋪前，均會被妥善封裝於透明袋中，將繼續維護產品質量，確保為顧客提供安全優質食品。

冀懲罰以儆效尤

事主Elaine 的家人上月在西灣河一間美心西餅購買一袋「特濃牛奶吐司」。進食時咀嚼到硬物，吐出來發現是一顆呈蛀牙狀態的黑色異物，感到非常震驚，決定向美心西餅投訴，以及向食物及環境衞生署反映。報道刊登後，事主獲美心道歉及提供補償心意。事主認為，若化驗結果確實為牙齒，盼政府部門從法律途徑處理，冀美心得到懲處。

據《公眾衞生及市政條例》(第132章）第52條規定，任何人士如售賣食物，而其性質、物質或品質與購買人所要求的食物有所不符，以致對購買人不利，即屬違法，一經定罪，可被判最高罰款一萬元及監禁 3 個月。

