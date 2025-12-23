美心麵包驚現疑似「爛牙」 事主食環舉報冀檢控：唔想香港人淪落到食麵包都驚｜Yahoo

事主在 Threads 附上麵包與異物圖片。（異物位置經《Yahoo 新聞》模糊化處理）

【Yahoo 新聞報道】美心集團去年盈利約 10 億港元，近日有網民指，其家人在進食美心麵包時發現有硬物，更吐出一顆黑色的「牙齒」形狀異物，呈蛀牙狀態。《Yahoo新聞》聯絡到事主，她表示經細心檢查後，確認進食者的牙齒完好無缺，故對事件感到非常嘔心。事主指美心提供餅咭作補償心意，但她拒絕接受，表示不可能再想幫襯。她亦已向食環署舉報，由署方職員檢走異物作化驗。若化驗結果確實為牙齒，事主盼從法律途徑處理，冀美心得到懲處，「唔想香港人淪落到食麵包都驚。」

就今次事件，美心集團今日（23 日）回覆《Yahoo 新聞》，指在昨日（22 日）接獲有關投訴，並即時聯絡該顧客了解詳情及跟進。顧客表示於本月 19 日在西灣河分店購買該產品，事主祖母至 21 日進食時發現一粒牙齒狀物體，並將有關產品交予食環署，公司表示將全力配合署方的調查工作。公司又重申一直致力確保食品衛生及品質，所有員工在整個食品製作及包裝過程中均佩戴口罩和頭套，並必須穿上全身防護衣。生產線亦配備先進檢測儀器，以確保產品符合食品安全標準。

《Yahoo 新聞》亦已向食環署查詢，正待回覆。

疑似爛牙「100%確認唔係自己」

事主Elaine向《Yahoo新聞》表示，她的嫲嫲上星期在西灣河一間美心西餅，購買了一袋「特濃牛奶吐司」。其家人日前進食此麵包作早餐，竟咀嚼到硬物，吐出來竟是一顆呈蛀牙狀態的黑色異物。事主指她的家人「檢查咗好耐，真心寧願係自己嘅牙齒，都唔想食到其他人嘅」，但經細心檢查後，「100%確認唔係自己」，並感到非常震驚，「佢覺得好嘔心，到依家都唔係好食得落嘢。」

美心以餅咭補償惹事主不滿

Elaine 認為事態嚴重，「尤其是好多老人家幫襯美心」，擔心有其他市民誤食異物，決定向美心西餅投訴，以及向食物及環境衞生署反映。Elaine 向美心投訴後獲職員致電回覆，她指對方「淨係話好抱歉發生咗咁嘅事」，提出以美心餅咭作為「一啲心意」。Elaine 拒絕接受以補償餅咭了事，「我哋只係覺得更加嬲，邊度有可能有人會發生咁嘅事之後，會再食佢哋嘅嘢？」

她形容「成件事真係不可理喻，我哋都唔會再想見到任何包點」，斥事件為她及家人帶來巨大陰影，惟美心並未再聯絡她跟進，「職員話遲啲會再打電話，然後就冇收到任何消息了。」

冀懲罰以儆效尤

Elaine 及其家人堅決認為，此事不能單由美心集團內部解決，必須由政府部門立案跟進。他們已向食環署舉報，並由署方職員檢走異物作化驗。倘化驗報告顯示結果為牙齒，他們盼從法律途徑處理，由政府部門作出檢控，「好過佢哋公司自己內部解決，我哋比較希望佢哋得到相關嘅懲罰，以儆效尤」，她更指「香港作為一個國際都市，唔想香港人淪落到食麵包都驚。」

她亦坦言，「平時真係冇食開美心，呢件事令我好震驚」，故她除了向食環署舉報，亦「覺得應該要話畀大家聽！」她在社交平台 threads 上發文「警世」，刊登相關照片及講述事件始末，更指家人「嘔咗成日」、「見到麵包都想嘔，呢一世都唔想再見到美心麵包」，有網民留言及貼出照片分享類似經歴。

美心曾涉逾 140 宗食品相關定罪

《Yahoo 新聞》翻查資料，美心集團旗下的美心食品有限公司，涉及逾 140 宗食品相關的定罪，其中「食物的品質與購買人所要求者不符」的法庭定罪紀錄超過 50 宗，包括在 2019 年 10月，一名顧客在美心餅店購買一個肉鬆紫菜麻糬包，指進食時咬到有異物，並發現是一條約 4 厘米長的壁虎，於是到美心及政府合署投訴。美心食品有限公司於 2021 年在屯門法院承認控罪，控方指美心有 55 宗同類型定罪，最終美心被裁定罰款 9000 元。

根據《公眾衞生及市政條例》(第132章）第52條規定，任何人士如售賣食物，而其性質、物質或品質與購買人所要求的食物有所不符，以致對購買人不利，即屬違法，一經定罪，可被判最高罰款一萬元及監禁 3 個月。