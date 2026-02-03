【美心食品】網店限定全店9折（即日起至04/02）

八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
日期：即日起至2026/02/04
地點：美心食品網店
新地馮秀炎涉貪被停職 年薪2400萬「商場一姐」是怎樣煉成的？
新地執行董事馮秀炎據報涉內地商場營運貪腐遭停職，年薪 2,400 萬的「商場一姐」如何建立新地商場王國？
文詠珊Janice Man曼谷遭捕獲 素顏狀態驚艷網民：真的是氣質美女
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
咪神對決︱鄧凱文同「大騎樓」比舞封胸即輸
【on.cc東網專訊】無綫新咪神鄧凱文日前在社交網Po沙灘水着照，疑因太過性感被公司下「封胸令」，上載兩日就Del Post。未知是否有派福利陰影，她已變得乖乖，不敢再過分顯示天斌本錢。她近日與另一咪神「大騎樓」郭珮文為男主持曾錦燊拍跳舞片，本應是球來球往，撼動
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
中國主婦的淘金夢碎：48小時從獲利60%迅速慘賠84%
黃金與白銀市場上周以來，經歷數十年來最迅速的逆轉，據《彭博》報導，這場由熱衷槓桿的中國交易員推動的紀錄性漲勢，如今已讓從避險基金到家庭主婦在內的投資者損失慘重。
陸永晒細女廣告片人見人愛 12歲已接近180cm
【on.cc東網專訊】組合農夫近期多多搞作，兩人夾份開設工作室外，成員陸永在社交網站上載一段與細女SimSim以父女檔形式拍攝的牙刷廣告片，齊齊介紹牙刷及盲盒。影片中，SimSim着紅色衞衣襯灰色棉褲，五官精緻散發青春少女味，更遺傳陸永的優良基恩，12歲的她暴風
巴士安全帶｜范徐麗泰籲議員重視審議條例草案：一條法律影響千家萬戶 湯家驊：有錯要認｜Yahoo
政府上周五宣布暫時撤回強制巴士乘客佩戴安全帶的法例，被外界視為行政和立法機關「集體甩轆」。立法會前主席范徐麗泰今日（3 日）在《明報》撰文，提出立法會議員履職的 3 點看法。其中，范徐麗泰認為議員需要「重視審議條例草案，參與法案委員會」。她表示，雖然逐條審議條例是細緻且需時較長的工作，「曝光率很低，卻是立法會主要職責。」至於身兼資深大律師的行政會議成員湯家驊今日亦在社交平台發文，表示重要政策決定和立法後因民情反彈而要即時撤回本身是極「不理想」，不只有損行政主導之可信性，政策朝令夕改更非良好管治的表現。湯家驊認為經一事長一智，「有錯不但要認，更重要的是要改」，建議政府加強自我質疑機制，俗稱 B 隊之培訓，避免重蹈覆轍。
胡‧說樓市｜新居屋安楹苑: 預製廁所接口現積水，鑿開地台驚現大窿?
新居屋安楹苑爆出交樓質素爭議！《胡‧說樓市》直擊低層單位，在未接通水電的情況下，洗手間地台濕度高達26.2% 。業主報執修竟被房署以「肉眼看不見」為由拒絕，拆開地台後更發現驚人「大窿」與積水。究竟「十年結構保證」是否形同虛設？
許仕仁病逝終年 77 歲 卸任政務司長後捲新地案入獄 廿萬一餐法國菜終入不敷支破產｜Yahoo
前政務司司長許仕仁周日（ 1 日）下午在東區尤德夫人那打素醫院因病逝世，享年 77 歲。人稱「橋王」的許仕仁，曾任積金局行政總監及政務司司長，2007 年換屆時離開政府。許其後被廉政公署拘捕，在 2014 年因涉嫌收受新鴻基地產利益，被裁定公職人員行為失當等罪名成立，判監 7 年半，成為香港歷來被定罪的最高級官員。他在赤柱監獄服刑期間表現良好，於 2019 年 12 月 18 日刑滿出獄。
49歲梁詠琪遊日淡妝樣令人驚呆！少女般的「發光肌」保養秘訣，低成本自製「椰子油咖啡渣磨砂膏」護膚神器
即將踏入50歲的「短髮女神」Gigi梁詠琪近日現身日本南青山，被網民捕獲並上傳合照。極佳的素顏狀態瞬間引發熱議！網民形容與 Gigi 對視一刻「整個驚呆了」，大讚她皮膚細緻，肌膚狀態好到令人目瞪口呆！究竟這位凍齡女神如何維持如少女般的「發光肌」？原來秘訣就藏在廚房之中！
2026馬年陳定幫生肖運程：馬、羊、猴篇｜屬馬犯太歲小心金錢糾紛、屬羊易遇貴人、屬猴提防血光之災
陳定幫2026馬年生肖運程｜2026馬年對於屬馬、屬羊與屬猴的人而言是一個變數特別多的關鍵之年，有生肖在這一年迎來轉機，有的則事業與運氣同步上升，也有生肖在人際與感情關係接連受考驗。究竟這3個生肖在2026年將面對甚麼危機與機遇？以下即逐一拆解2026馬年的財運、事業、感情與健康運勢，讓你在新一年順順利利把握先機！
孫藝珍私服穿搭Valentino鞋超吸睛！精品芭蕾舞鞋6款推薦
韓國女星孫藝珍向來以優雅形象著稱，她的私服穿搭同樣是時尚迷關注焦點。近日她在IG分享的造型，宛如校園青春記憶的延伸：白襯衫搭配黑色百褶裙，俐落中帶著柔和層次，自然達到減齡效果。腳上搭配Valentino芭蕾舞鞋成為亮點，巧妙呼應學院氣息，也讓芭蕾舞鞋再度成為精品鞋履中的話題焦點！接下來，就從孫藝珍的示範出發，盤點6款精品芭蕾舞鞋的魅力。
美連奴重創 阿迪達盼閂窗前添「兵」
【Now Sports】阿仙奴中場美連奴受重傷，領隊阿迪達直言在轉會窗關閉前，即未來幾個小時內尋求新兵。美連奴（Mikel Merino）因右腳骨裂需要接受手術，預計需要接受手術，領隊阿迪達表示球隊正「積極尋找」球員以作填補：「我們正積極尋找選擇，會繼續那樣做。當你在球季餘4個月，尚有全部賽事需要競逐而失去一名重心球員，就需要看看，看看有沒有球員可供選擇。」西班牙中場美連奴多次在球隊其他前鋒受傷情況下，串演箭頭，效果理想，本季在英超取得4個入球及3次助攻，其缺陣難免影響4線角逐的兵工廠。對阿仙奴而言，可幸是哈伐斯近期已復出，而阿迪達亦表示上輪聯賽對列斯聯熱身時受傷的薩卡傷勢不重。
消委會肉乾肉鬆│1款豬肉乾驗出獸藥殘餘！13款樣本檢出可致癌物 僅「媽媽的廚房」肉鬆無鈉超標（附總評高分名單）
消委會肉乾肉鬆大檢閱！肉乾、肉鬆和肉紙惹味可口，是深受歡迎的零食，消委會557期就測試市面上30款肉乾零食樣本，包括豬肉乾、牛肉乾、豬肉鬆及豬肉紙樣本的食用安全和營養價值。發現價值$170的美珍香牛肉乾竟屬出含可致癌物！而林珍香脆豬肉乾被驗出獸藥殘餘AOZ，而在高糖高鈉的肉乾下，竟有一款豬肉鬆不屬高鈉？ 立即繼續看Yahoo消委會肉乾報告！
比利時首相憂「在紐約監獄醒來」 揭歐洲對美國司法霸權的不安
比利時首相德韋弗在達沃斯與美國總統川普會面後，拋出「可能在紐約監獄醒來」的玩笑，引發歐洲政壇高度關注。分析指出，這並非黑色幽默，而是歐洲對美國長臂管轄、司法與經濟壓力的真實焦慮。
陳庭欣回復單身大屋搬細屋 爆林盛斌BOB言出必行已有介紹
陳庭欣（Toby）於2010年參選香港小姐競選，勇奪冠軍獎項、國際親善小姐和旅遊大使獎頭，成為三料冠軍，入行後涉獵主持及拍劇方面。2018年陳庭欣與坐擁10億身家嘅彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖，不過二人於去年年底分手，有指佢有指已搬離九肚山3千呎獨立屋愛巢，搬回早年買入嘅黃大仙500呎單位獨自生活，重新出發。