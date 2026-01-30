專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
美心老牌酒樓都頂唔順？將軍澳「翠園」結業！不足一年關兩分店 街坊嘆：飲茶又少個地方
將軍澳翠園職員證實，該店因租約期滿，將營業至本月底（1月31日）後正式拉閘，即睇內文：
香港餐飲業寒冬未過，連美心集團旗下的老牌連鎖酒樓「翠園」都頂唔順。翠園位於將軍澳新都城中心二期的分店驚傳結業消息。Yahoo Food記者致電查詢，職員證實，該店因租約期滿，將營業至本月底（1月31日）後正式拉閘。這是繼去年旺角分店後，集團在12個月內關閉的第二間翠園，令不少將軍澳街坊大感愕然與不捨。
55年老字號受挫 新都城分店租約期滿告別
「翠園」始於1971年，是美心集團首家粵菜酒樓，主打精緻點心及優雅環境，在香港可謂家傳戶曉。然而，位於將軍澳新都城的分店近日已向食客宣告，最後營業日定於2026年1月31日（星期六）。Yahoo Food記者致電查詢，職員透露結業主因是租約期滿。 對於習慣在寶琳一帶飲茶的街坊來說，這無疑是一個壞消息。職員補充，日後若想光顧翠園，區內食客需移步至最近的將軍澳PopCorn商場分店。
一年內連執兩間 全港僅餘8間分店
翻查資料，今次並非翠園近期首次縮舖。早在去年 3 月，位於旺角新世紀廣場的分店亦已宣佈結業。 連同今次新都城分店，意味著該品牌在不足一年內已有兩間分店相繼退場。隨著新都城店結業，根據官網顯示，翠園在香港的分店數目將減至 8 間，當中5間分佈於新界區（如沙田、葵涌、元朗、大埔等）。
餐飲業吹淡風 老字號酒樓相繼「熄燈」
踏入2026年，酒樓結業潮似乎仍未完結。受港人北上消費、營運成本及租金高企等多重夾擊下，傳統中式酒家首當其衝。 去年已有不少名店「熄燈」，包括聘珍樓集團旗下的名都酒樓、金鐘海都酒家，以及鄧成波家族經營的鴻星中菜等，反映飲食業經營環境依然困難。
翠園 (新都城中心二期店)
地址： 將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期1樓1033-38號舖（地圖按此）
電話： 2613 2883
營業時間： 07:30 - 16:00；17:30 - 22:30
最後營業日： 2026年1月31日
