【美心MX】午、晚市激抵超人氣美食75折（06/12-08/12）

美心MX一連3日午、晚市激抵超人氣美食有75折！午、晚市鮮茄焗豬扒飯折實$36.7起 (原價$49起)、去骨海南雞/燒雞飯配油飯/米線及浸菜折實$44.2起 (原價$59起)，晚市限定鐵板套餐連酥皮龍蝦湯及啫喱折實$51起 (原價$68起)！

日期：即日起至2025/12/08

地點：美心MX分店(大學站、信德、中環總商會、科學園、大會堂及西九高鐵站分店除外)

