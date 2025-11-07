美恢復向華運送高粱 中國另購12萬噸小麥

【on.cc東網專訊】英媒周四（6日）報道，中美元首會晤結束後，首批美國高粱船貨已於上周運往中國。報道另引述貿易商消息指，中國亦購買了兩批美國小麥，共約12萬噸，預計12月裝運。

美國穀物及生物製品協會主席威爾遜（Mark Wilson）周四在上海參加中國國際進口博覽會期間受訪，透露一批高粱過去一周已從美運往中國，是中美元首會晤後已知的首批貨物，但不知道這批貨物的具體數量。

威爾遜指出，之前95%美國出口高粱輸往中國，現需要重振這一市場，他希望高粱貿易能恢復正常，形容是頭等大事。中國去年購買約13億美元（約101億港元）美國高粱，但今年出口量暴跌97%。中美元首早前舉行會晤後，美方宣布中方會恢復採購美國大豆和其他農產品，包括高粱。

