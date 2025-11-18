美情報人員保險公司曾被復星低調收購 BBC揭北京 2.1 兆美元海外投資｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】英國廣播公司BBC今（18 日）報道，一間專為美國情報人員提供保險的公司，曾被中國復星集團低調收購，復星被認為與中國高層關係密切，收購背後涉及中國國有銀行的12 億美元（約 94 億港元）貸款，報道指令人擔心大批美國CIA、FBI 等機構情報人員的個人資料去向。

4 間中國國有銀行支持收購

報道又引述一項追蹤資金流向的研究揭示，北京自 2000 年以來，在境外投入達 2.1 兆美元（約 16.4 萬億港元）的投資，使其有能力掌控敏感產業、商業機密和關鍵技術，版圖遍及發展中國家及已發展經濟體，包括美國、英國和德國等。

美國保險公司Wright USA專門向聯邦調查局（ FBI ）、中央情報局（ CIA）人員出售保險，資深情報記者 Jeff Stein 在 2016 年引述消息報道，Wright USA 在 2015 年被中國復星集團收購，背後涉及 4 間中國國有銀行提供的一筆過 12 億美元貸款。由於 Wright USA 掌握大量美國情報和特勤人員的個人資料，在華盛頓引起了國家安全層面的高度關注。

數以千億美元中國資金流入英美等國

相關報道觸發美國財政部屬下的境外投資委員會（ CFIUS ）展開調查，其後 Wright USA 再度易手，重回美國投資者手中，但外界不清楚是甚麼部門下令要求出售。這宗個案亦相信是首屆特朗普（ Donald Trump ）政府在 2018 年收緊外國投資審查的重要原因之一。

總部位於美國維珍尼亞州的研究機構 AidData 重點研究中國對外資金流向，據 BBC 獲得該機構提供的最新數據，自 2000 年以來，北京在境外投入的國家支持資金累計達 2.1 兆美元（約 16.4 萬億港元），大致平均分布於發展中國家及已發展經濟體。

AidData 行政總監 Brad Parks 指，外界長期以為中國對外資金主要投向發展中國家，直至這批數據顯示，發現有數以千億美元是流入了美國、英國及德國等富裕國家。

學者：中國目前擁全球規模最大銀行體系

報道引述加州大學聖地牙哥分校學者 Victor Shih 指，中國目前擁有全球規模最大的銀行體系，甚至超過美國、歐洲及日本的總和。他認為，北京透過嚴格的資本管制，掌握利率水平及信貸投向，令政府可以直接指示國有銀行把資金投放到指定產業和企業，形成其他國家少見的金融模式。

部分中國在已發展國家的投資被視為單純追求回報，但亦有不少符合中國十年前提出的《中國製造2025》戰略，意圖在機械人、新能源汽車及半導體等前沿產業取得主導地位，並鼓勵企業透過海外併購吸納關鍵技術。

研究機構：料中國資金面對更多審查

AidData 數據顯示，部分大型基建及樞紐資產已出現高度中國資本滲透，例如在歐洲最大港口鹿特丹港（Rotterdam），超過 70% 貨櫃碼頭由中資控制。

隨着各國意識到這類投資與中國長遠戰略目標相關，美國、英國及多個主要經濟體近年相繼收緊外國投資審查機制。Brad Parks表示，目前很多中國企業面對愈來愈嚴格的資本審查，預計多個七國集團（ G7 ）成員會由被動防禦轉為主動部署。

來源：BBC