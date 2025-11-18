天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
美情報人員保險公司曾被復星低調收購 BBC揭北京 2.1 兆美元海外投資｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國廣播公司BBC今（18 日）報道，一間專為美國情報人員提供保險的公司，曾被中國復星集團低調收購，復星被認為與中國高層關係密切，收購背後涉及中國國有銀行的12 億美元（約 94 億港元）貸款，報道指令人擔心大批美國CIA、FBI 等機構情報人員的個人資料去向。
4 間中國國有銀行支持收購
報道又引述一項追蹤資金流向的研究揭示，北京自 2000 年以來，在境外投入達 2.1 兆美元（約 16.4 萬億港元）的投資，使其有能力掌控敏感產業、商業機密和關鍵技術，版圖遍及發展中國家及已發展經濟體，包括美國、英國和德國等。
美國保險公司Wright USA專門向聯邦調查局（ FBI ）、中央情報局（ CIA）人員出售保險，資深情報記者 Jeff Stein 在 2016 年引述消息報道，Wright USA 在 2015 年被中國復星集團收購，背後涉及 4 間中國國有銀行提供的一筆過 12 億美元貸款。由於 Wright USA 掌握大量美國情報和特勤人員的個人資料，在華盛頓引起了國家安全層面的高度關注。
數以千億美元中國資金流入英美等國
相關報道觸發美國財政部屬下的境外投資委員會（ CFIUS ）展開調查，其後 Wright USA 再度易手，重回美國投資者手中，但外界不清楚是甚麼部門下令要求出售。這宗個案亦相信是首屆特朗普（ Donald Trump ）政府在 2018 年收緊外國投資審查的重要原因之一。
總部位於美國維珍尼亞州的研究機構 AidData 重點研究中國對外資金流向，據 BBC 獲得該機構提供的最新數據，自 2000 年以來，北京在境外投入的國家支持資金累計達 2.1 兆美元（約 16.4 萬億港元），大致平均分布於發展中國家及已發展經濟體。
AidData 行政總監 Brad Parks 指，外界長期以為中國對外資金主要投向發展中國家，直至這批數據顯示，發現有數以千億美元是流入了美國、英國及德國等富裕國家。
學者：中國目前擁全球規模最大銀行體系
報道引述加州大學聖地牙哥分校學者 Victor Shih 指，中國目前擁有全球規模最大的銀行體系，甚至超過美國、歐洲及日本的總和。他認為，北京透過嚴格的資本管制，掌握利率水平及信貸投向，令政府可以直接指示國有銀行把資金投放到指定產業和企業，形成其他國家少見的金融模式。
部分中國在已發展國家的投資被視為單純追求回報，但亦有不少符合中國十年前提出的《中國製造2025》戰略，意圖在機械人、新能源汽車及半導體等前沿產業取得主導地位，並鼓勵企業透過海外併購吸納關鍵技術。
研究機構：料中國資金面對更多審查
AidData 數據顯示，部分大型基建及樞紐資產已出現高度中國資本滲透，例如在歐洲最大港口鹿特丹港（Rotterdam），超過 70% 貨櫃碼頭由中資控制。
隨着各國意識到這類投資與中國長遠戰略目標相關，美國、英國及多個主要經濟體近年相繼收緊外國投資審查機制。Brad Parks表示，目前很多中國企業面對愈來愈嚴格的資本審查，預計多個七國集團（ G7 ）成員會由被動防禦轉為主動部署。
來源：BBC
其他人也在看
比特幣市值暴跌6000億美元 三大引擎為何突然熄火？
曾被華爾街資本、政治背書與機構資金三大引擎同時點火的比特幣 (BTC) ，近期意外「熄火」，自上月突破 12.6 萬美元歷史新高後大幅跳水，一度回吐今年全部漲幅，直至周一 (17 日) 亞洲早盤才暫趨穩定。數據顯示，比特幣總市值已從上月高點暴跌約 6000 億美元。鉅亨網 ・ 1 天前
美國制裁給中國AI天才帶去230億美元財富
【彭博】— 2019年的時候，陳天石距離躋身世界頂級富豪行列還非常遙遠。Bloomberg ・ 1 天前
日圓跌破重要心理關口155 日本財務大臣加強口頭警告
日圓兌美元匯率跌破155關口之際，日本財務大臣片山皋月加強對日圓貶值的警告力度。此前有報導稱日本政府將推出規模超預期的經濟刺激方案，這加劇了市場對首相高市早苗主張刺激的立場可能延緩日本央行加息步伐的擔憂。Bloomberg ・ 9 小時前
湯文亮姐弟散貨 有樓必賺神話破滅 紀惠年內套現17億 物業待售達90億
工商物業成為樓市大跌的風眼，近年不少投資財團或老牌收租家族頻沽貨套現。創立近半世紀的老牌收租家族紀惠集團亦是其中之一，但其沽貨行動卻更為市場矚目，皆因該集團除了賣出自用總部之外，經常評論樓市而廣為大眾認識的集團行政總裁湯文亮竟連自住的物業都割愛出讓轉為租住單位，以至近期連集團背後真正話事人廖湯慧靄都出售名下物業。信報財經新聞 ・ 17 小時前
爆一爆｜新世界債主誓不剃頭（Louise）
新世界發展（0017.HK）向永續債債主提出的剃頭換新債方案，願意提早接受換債者，每100蚊會多獲兩蚊雞的「早鳥優惠」將於下週初到期，有批債主或應該叫苦主，本週初透過自己嘅私人銀行回覆新世界SAY NO，打算同新世界「生死戀」。Yahoo財經專欄 ・ 2 天前
《大行》小米(01810.HK)投資評級及目標價(表)(更新)
小米-W(01810.HK)今日(18日)將公布今年第三季業績，業績可能受到智能手機及AIoT銷售放緩影響，因中國及印度出貨量下降，根據IDC數據，小米第三季全球智能手機出貨量達4,530萬部按季增長2%，中國市場出貨量為1,000萬部。市場預期小米第三季電動車交付量逾10萬輛，對業績有所帶動。本網綜合15間券商預測，小米2025年第三季非國際財務報告準則計量經調整淨利潤介乎95.1億元人民幣(下同)至105.57億元，較上年同期的62.52億元，按年上升52.1%至68.9%，中位數100.65億元，按年升61%。 綜合9間券商預測，小米今年第三季利潤介乎89.39億元至109.41億元，較上年同期的53.4億元，按年增長67.4%至104.9%，中位數101億元，按年升89.1%。小米手機主要集中在新興市場，較低的平均售價或拖累季度收入增長，加上DRAM及NANDFlash等組件成本趨升，投資者將關注小米管理層對手機產品成本及毛利率、未來數季出貨量指引、汽車業務盈利能力、產能擴張、毛利率交付的計劃。 下表列出19間券商對小米-W(01810.HK) 投資評級及目標價： 券商│評級│AASTOCKS ・ 9 小時前
《大行》大摩列出港股最新焦點股名單(表)
摩根士丹利發表中國市場策略報告，列出港股、中概股及A股最新焦點股名單： 股份│較目標價潛在升幅 阿里巴巴(BABA.US)│26.7% 長江電力(600900.SH)│21.6% 寧德時代(300750.SZ)│26.6% 映恩生物-B(09606.HK)│60.5% 樂鑫科技(688018.SH)│40.4% 港交所(00388.HK)│16.1% 香港電訊-SS(06823.HK)│8.1% 國電南瑞(600406.SH)│10% 中石油(00857.HK)│12.9% 中國財險(02328.HK)│12.3% 匯川技術(300124.SZ)│32.9% 春秋航空(601021.SH)│5.9% 舜宇(02382.HK)│26.8% 騰訊(00700.HK)│6.5% 紫金礦業(02899.HK)│41.2% (wl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《大行》大摩予恒指明年底基本目標27,500點 「牛」情境目標34,700點 籲增持高質科技龍頭股
摩根士丹利發表中國2026年市場策略報告，MSCI中國指數和恒生指數年內迄今均上漲超過30%，使中國成為2025年主要股市中表現最佳的市場之一，這反映了結構性改善。該行料2026年為2025年高回報後的穩定之年，估計指數上漲空間溫和，伴隨著適度的每股盈利增長，以及估值穩定在較高區間，因為中國在全球科技競賽中重新站穩陣腳，且貿易緊張局勢緩解。基本面和主題性個股挑選仍是關鍵，料A股與離岸市場表現相當。AASTOCKS ・ 1 天前
花旗調查：本港千萬富翁人口增至39.5萬人 續看好明年股市
花旗香港調查報告顯示，截至目前，今年本港千萬富翁人口增至約39.5萬人，佔21歲至79歲人口約7%，而2024及23年千萬富翁人口分別為39萬及31萬；這些千萬富翁的總資產淨值中位數為2,050萬元，相比2020年的1,550萬有所上升；流動資產中位數則為1,000萬元。AASTOCKS ・ 4 小時前
中國奢侈品牌迅速崛起 衝擊LVMH等國際巨頭
今年9月，世界頂級富豪、LVMH集團董事長Bernard Arnault去了上海，許多人以為他會例行公事地巡視路易威登、迪奧等集團旗下品牌在中國最著名購物中心的精品門店。但是，Arnault干了一件誰都沒想到的事。Bloomberg ・ 1 天前
翻新完再重回舊主懷抱！英皇蝕賣灣仔中國華融大廈予華僑銀行 持貨12年賬蝕逾4億
本港商廈投資市場近期再現大額成交。英皇國際（00163）宣布，以11.6億元出售旗下灣仔告士打道60號中國華融大廈全幢物業予華僑銀行（香港），用作自用總部用途。該大廈樓高28層，總樓面面積約95,515平方呎，以成交價推算，平均呎價約12,144元。閱讀更多：老牌家族入市撈底 羅氏成員2150萬購灣仔永威閣 三房創九年新低允記17萬續租灣仔莊士敦道三層巨舖 業主1981年525萬買入 回報率高達39%交易反映市場對核心地段商廈仍有承接力，不過是次成交價較英皇集團12年前購入價15.88億元低約4.28億元，跌幅約27%。英皇表示，考慮到近期香港樓市，尤其商廈市場的市況，以及交易代價與物業初步估值相若，出售大廈屬適時鎖定投資收益的決定。集團指出，是次交易可為公司帶來資金回籠，有助優化資產組合及減輕債務負擔。同時強調，是次交易不會確認任何收益或虧損，最終財務影響將待核數師審核後確定。據了解，大廈最大租戶將於今年底租約期滿，預料華僑銀行完成交易後將收回自用。翻查資料，該物業前身為永亨金融中心，1982年落成，樓高28層。2013年永亨銀行將物業公開招標，當時市況熾熱，英皇集團以15.88億元28Hse.com ・ 1 天前
【投資搏擊】揀股愈來愈難 走勢弱不宜死守
美國聯儲局12月議息可能按兵不動，加上中日關係緊張，中港股市借勢向下。恒指昨日午後最多插320點，收市跌188點，50天線失而復得，全日下跌股份比例達63%，情況之差，幾乎拍得住上周五跌500點（69%），京東集團（09618）刷52周低；今日派季績的小米（01810）創近7個月低，其50天線跌穿200天線譜出「終極死亡交叉」，果然北水愈買愈跌。 EJFQ綠紅比率近兩個月持續向下，最新挫至近5個月低，跟恒指走勢明顯背馳，弱勢股愈來愈多，揀股難度逐步提升，騰訊（00700）及港交所（00388）一向擁躉不少，分析員評級亦正面，但雙雙受制50天線，ROC（30）均低於0中軸，後向不容樂觀。 明明是弱勢股卻獲大行唱行，又引你買。野村報告指出，老鋪黃金（06181）「雙11」期間銷售動力維持完好，儘管公司10月第三次提價，但部分分店外繼續見大排長龍。近期內地修改黃金稅收政策，但野村認為對實際毛利率影響較小，因老鋪早前提價及在較低成本時累積黃金庫存，且已在早前以較低成本購入黃金庫存，重申給予「買入」評級，目標價1160元。留意老鋪周四除息約10.415元。 「雙箭頭」策略考驗應變力 周四還有寧德信報財經新聞 ・ 17 小時前
美股日誌｜英偉達續受壓 道指跌557點收市
美股再度顯著下跌，本週公布業績的英偉達在遭投資者減持，股價受壓，道瓊斯指數一度跌超過700點，納斯達克指數跌幅亦曾超過1%，尾市跌幅稍為收窄。比特幣繼續下瀉，跌穿9.2萬美元水平。Yahoo財經 ・ 15 小時前
擺脫財赤｜德勤料港府本財年或錄156億盈餘 冀北部都會區成增長新引擎
港府近年不時出現財政赤字，過去六個財年除了2021/22年度有盈餘，其餘五年都出現赤字後，終迎來曙光。四大會計師之一的德勤預期，港府今個財年會大致收支平衡，有望錄得約156億元盈餘，而財政儲備截至2026年3月底預計可達6,699億元。BossMind ・ 1 天前
大摩：2026年美股跑贏全球 標指目標升至7800點
《路透》周一 (17 日) 報導，摩根士丹利 (MS) 在最新發布的全球經濟與策略展望報告中表示，預期明年美國股市將優於其他主要市場，人工智慧 (AI) 相關資本支出持續成長、以及政策環境偏向有利，將是推動 2026 年風險資產表現的主要因素。該行並上調標普 500 指數 2026 年底的目標至 7,800 點，意味較目前水準仍有約 16% 的上行空間。鉅亨網 ・ 1 天前
「賣出日本」交易顯現 財政擔憂及中日緊張關係打擊市場情緒
【彭博】— 日本股市和債市雙雙下挫，中日外交爭端及日本國內財政擔憂打擊了投資者的風險偏好。Bloomberg ・ 4 小時前
日元貶破155 財相急警告！高市刺激方案越滾越大 市場緊張
日元兌美元匯率跌破 155 關卡之際，日本財務大臣片山皋月加強對日元貶值的警告力道。先前有報導稱，日本政府擬推出規模大於預期的經濟刺激方案，強化了市場對首相高市早苗偏向寬鬆、重刺激的看法，這恐讓日本央行放慢升息步伐。 片山皋月週二 (18 日) 表示，「我看到外匯市場出現極度單鉅亨網 ・ 9 小時前
小米第三季non-IFRS淨利潤按年升80.9%至113.1億人民幣 勝預期
小米集團－W(01810.HK)公布截至今年9月底止第三季業績，收入1,131.21億元人民幣(下同)，按年升22.3%，高於本網綜合16間券商預測的中位數1,124.17億元。毛利按年升37.4%至259.36億元。純利122.71億元，按年升129.3%，高於本網綜合9間券商預測介乎89.39億至109.41億元；每股盈利47分。AASTOCKS ・ 2 小時前
《大行》高盛對內銀股投資評級及目標價(表)
高盛發表研究報告，對內銀股H股最新投資評級及目標價表列如下： 股份 | 投資評級 | 目標價(港元) 工商銀行(01398.HK) | 中性 | 5.69元 → 5.81元 中國銀行(03988.HK) | 買入 | 4.9元 → 4.93元 建設銀行(00939.HK) | 買入 | 8.55元 → 8.39元 農業銀行(01288.HK) | 中性 | 4.88元 → 4.96元 交通銀行(03328.HK) | 沽售 | 5.68元 → 5.78元 郵儲銀行(01658.HK) | 買入 | 6.09元 → 6.06元 (gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
今日我咁睇｜美股持續積弱 阿里千問難挽劣勢 恒指料試26000點｜小編苟豪
1. 昨日美股雖然有谷歌表現強勁，但整體向下，英偉達在業績前走弱，大家對人工智能的前景愈來愈多疑問，加上12月...BossMind ・ 10 小時前