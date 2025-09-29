男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
美情報指中國擴充商用渡輪艦隊 改裝運坦克擬應對台灣危機 北京學者斥美誇大中方意圖︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國國防情報局（DIA）為五角大樓準備的一份機密報告顯示，中國正大幅擴充商用渡輪艦隊，並改裝這些大型遠洋船隻以運載坦克和支援兩棲作戰，外界認為此舉與中國為台灣危機作準備有關。
根據《澳洲廣播公司》報道，五眼聯盟情報部門早於 2022 年監測到約 30 艘中國商用渡輪，參與人民解放軍軍演。相關衛星影像顯示，這些渡輪與新型登陸浮碼頭配合，能在灘岸部署部隊及裝備。美方評估，一旦台海爆發衝突，這些有平民船員的渡輪或會成為攻擊目標。
可互相連接長達 820 米的臨時碼頭
報告指，中國正加速建造超過 70 艘大型渡輪，預計明年底完成。部分船隻在宣傳片中已被拍攝到裝載裝甲車，顯示具備軍事用途。美國海軍戰爭學院分析稱，這些新型浮碼頭能互相連接，組成長達 820 米的臨時碼頭，專為與中國的「滾裝渡輪」（ro-ro）配合使用。
美方情報認為，習近平已要求解放軍在 2027 年具備攻台能力，而大規模登陸兵力一直是中國的弱點。衛星圖片顯示，新型登陸浮碼頭早前在廣州西南約 350 公里、湛江附近海灘試航。澳洲戰略政策研究所專家 James Corera 指，中國顯然正在建立符合攻台所需的能力，但這些渡輪與浮碼頭只是在奪取灘頭之後才能發揮作用。
中方學者：備戰不等於有立即行動意圖
北京方面則強調，台灣屬於中國領土，任何武力行動屬於「正當統一」。北京大學海洋戰略研究中心主任胡波表示，美方情報評估是一種「赤裸裸的威脅」，他稱「備戰並不等於有立即行動的意圖」，並批評美國誇大中國意圖。
根據美國智庫「戰略與國際研究中心」，中國在 2023 至 2026 年間建造 76 艘大型渡輪，數量佔全國同期商用渡輪產量約四成。分析認為，這些渡輪許多由國有或國有關聯企業擁有，並依法加裝「國防功能」，體現中國國家主席習近平推動軍民融合戰略的方向。
台灣駐澳代表處代表徐佑典表示，北京不僅倚靠民用船隻作軍事用途，還透過網絡攻擊等「灰色地帶」手法削弱台灣社會。他稱「民用船隻或其他雙重用途設施，確實屬於中國對台策略的一部分」。
