美情報揭大陸改裝貨船兩棲作戰 疑為攻台做準備

【on.cc東網專訊】澳洲廣播公司（ABC）周一（29日）引述一份美國國防情報局（DIA）機密報告指，今年年初拍攝的衞星圖片顯示中國大陸解放軍正在迅速組建商業渡輪船隊，改裝成可用作運載坦克並參與兩棲作戰，相信是為攻打台灣做準備。
美國情報部門取得的影像於今年3月拍攝，可見渡輪停泊在登陸駁船旁邊，美軍評估它們是3種新型登陸駁船，能夠把部隊和車輛部署到海灘上。三個等級的新型登陸駁船依大小區分，最小的長110米，最大的長185米。同時，衞星影像顯示中國造船廠正在建造更多登陸塢。美國海軍戰爭學院認為，這些登陸塢的長度和裝載門位置各不相同，似乎是專門為滾裝渡輪設計。
報告評估，在與中國發生衝突的情況下，上述商業渡輪可能是軍事目標，這意味一旦發生台灣危機，渡輪即使載有平民船員，也可能被美軍擊沉。
台灣駐澳洲代表處代表徐佑典向ABC表示，民用船隻或其他海上兩用設施是大陸戰略的一部分，大陸有愈來愈多的灰色地帶策略，例如網絡攻擊，目的是削弱台灣的民主和社會。
