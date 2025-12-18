美批准110億美元對台軍售 川普任內最大筆

（法新社台北18日電） 台灣外交部今天表示，美國已批准價值110億美元的對台軍售，也是近年大型規模的軍備採購案之一，引發中國強烈反彈。

雖然美國向來是台灣最主要的軍火供應國，但總統川普對是否願意防衛台灣的相關言論，曾一度引發外界質疑。

過去十年來，隨中國加大對台軍事壓力，台灣已顯著增加國防預算，但川普政府仍不斷敦促台灣必須加強自我防衛能力。

美方今天公布的軍售案尚待國會批准，若獲通過將是川普今年1月重返白宮以來的第二筆對台軍售，先前是於11月通過一項價值3億3000萬美元的零件銷售案。

台灣外交部指出，這次規模更大的軍售內容包括「海馬士」多管火箭系統、自走砲、反戰車飛彈、無人機等多項裝備。

台灣外交部說：「這是川普政府第二任期內宣布的第二次對台軍售，充分展現美國對台灣安全的堅定承諾。」