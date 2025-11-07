雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
美批華污染環境 耿爽反斥破壞全球氣候治理努力
【on.cc東網專訊】聯合國安理會周四（6日）舉行會議，美國代表兩次發言，批評中國碳排放量巨大，通過不正當手段獲得經濟優勢並污染環境，又聲稱美國環境政策成功，是各國楷模。中國常駐聯合國副代表耿爽反斥美國兩度退出《巴黎協定》，嚴重破壞全球氣候治理的努力，已成全球應對氣候變化合作最大的障礙。
耿爽兩度駁斥美方無端指摘，強調中國是全球公認的履行減排承諾意志最堅定、行動最有力、效果最顯著的國家，是全球應對氣候變化絕對的行動派。他指出，中國有14億人口，國內生產總值居全球第二，多年來對世界經濟增長貢獻率年均逾30%，中國人均碳排放量在世界上並不處於高水平。
耿爽反指美國是全球歷史累計溫室氣體排放最多的國家，人均碳排放量一直處於世界的最高水平。美國又公然稱氣候變化是人類歷史上最大的騙局，大開歷史倒車。耿爽指出，在應對氣候變化問題上，國際社會需要的是團結合作，而不是指摘和推責。
