美承諾護北約每寸領土 華促防止波蘭無人機事態升級

【on.cc東網專訊】美國總統特朗普周四（11日）指俄羅斯無人機入侵波蘭領空可能是個失誤，引起波蘭不滿。美國代理駐聯合國大使謝伊周五（12日）向聯合國安理會表明，美方將保衞北約每一寸領土，對無人機事件感擔憂，批評俄方違反國際法和《聯合國憲章》。

謝伊說，面對令人震驚的領空侵犯​​行為，美國與北約盟友站在一起，自特朗普在阿拉斯加會見俄羅斯總統普京以來，俄羅斯加強了對烏克蘭的轟炸行動，這些再加上有意或無意地侵犯美國盟友的領空，是對美國為結束俄烏戰事所做的真誠努力的極大不尊重。

波蘭國務卿博薩基（Marcin Bosacki）重申，俄羅斯無人機入侵波蘭領空不是一個錯誤，並展示一架被擊落的無人機照片，指出無人機刻有俄文，強調波蘭不會被嚇倒。斯洛維尼亞代表亦指，很難想像這麼多無人機無意中飛到深入波蘭的地方。

俄羅斯早前指無人機事件發生時，俄軍正在攻擊烏克蘭，俄羅斯駐聯合國代表納班濟亞解釋俄羅斯沒有標記任何波蘭境內目標，用於襲烏的無人機最大射程不超過700公里，從物理上來說不可能到達波蘭領土。如果波蘭確實有興趣緩解而不是加劇緊張局勢，莫斯科願意與波蘭對話。

中國常駐聯合國副代表耿爽指出，今次無人機事件是烏克蘭危機的外溢結果，當前國際社會最需要的是善意而不是敵視，是相向而行而不是軍事對抗，是局勢緩和而不是緊張升級，呼籲波蘭、俄羅斯、白羅斯等有關各方，通過對話協商妥善解決爭端，防止事態擴大升級。他認為當前形勢下，任何誤解誤判都會加劇信任赤字，任何對抗言論都可能刺激局勢升級，任何軍事摩擦都可能引發更大範圍的動盪。他重申中國在烏克蘭問題上的立場一以貫之，就是勸和促談、政治解決，呼籲當事方展現政治意願，保持和談勢頭，持續積累共識，爭取早日達成和平協議。

