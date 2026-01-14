美持亞美尼亞和平走廊74%股權 引進稀土與關鍵礦物

（法新社華盛頓13日電） 華府今天宣布，亞美尼亞將把境內一條連接敵對國家亞塞拜然兩個區域的陸地走廊將近3/4股權交給美國持有。美方表示，預期這項安排可帶來財務利益，同時承諾尊重亞美尼亞主權。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在華盛頓會晤亞美尼亞外交部長米爾佐揚（Ararat Mirzoyan）時，說明了這項計畫的架構。

亞美尼亞於2023年遭亞塞拜然取得壓倒性軍事勝利並結束長期衝突後，亞美尼亞政府同意上述計畫。

美國之前提議開發一條走廊，連接亞塞拜然本土與其飛地納希契凡（Nakhchivan）。納希契凡與亞塞拜然本土無直接陸路相連，但與亞塞拜然的重要盟友土耳其接壤，而亞美尼亞正位於亞塞拜然兩塊領土之間。

按川普政府一貫作風，這條走廊以川普命名，稱為「國際和平繁榮的川普路線」（Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP）。川普也將亞美尼亞與亞塞拜然列為他所宣稱結束多場戰爭後的和平受益者。

盧比歐與米爾佐揚會談後，美國國務院公布這項計畫架構，表示亞美尼亞將在新成立的「TRIPP開發公司」（TRIPP Development Company）中，讓美國持有74%股權，其餘股權由亞美尼亞保有。

這家公司將建立一個結合兩國政府的企業架構，負責開發經這條走廊的鐵路與公路運輸路線。

根據計畫，公司目標之一是「為美國初期投入資金帶來財務回報，或為美國政府及美國企業創造其他經濟利益」。

這項計畫將為美國投資開啟新市場，並加快貿易速度，「將原物料、關鍵礦產與稀土金屬引入美國市場」。

盧比歐會談時表示：「TRIPP安排將成為全球典範，展示如何在不質疑或削弱主權與領土完整下，對外開放經濟活動與創造繁榮。」

部分美國決策者希望這條走廊也能削弱俄羅斯的影響力。

俄羅斯長期是亞美尼亞的盟友，但許多亞美尼亞人對莫斯科深感不滿，認為俄羅斯因深陷烏克蘭戰爭，未能阻止亞塞拜然在2023年的軍事勝利。（編譯：徐睿承）