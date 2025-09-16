美指定毒品轉運生產國 中國等23國在列

【on.cc東網專訊】美國國務院周一（15日）向國會提交2026財政年度主要毒品轉運國或主要非法毒品生產國的總統決定，名單包括中國、委內瑞拉、哥倫比亞等23個國家，其中哥倫比亞是近30年來首次被列入名單。

名單上國家分別是阿富汗、巴哈馬、伯利茲、玻利維亞、緬甸、中國、哥倫比亞、哥斯達黎加、多明尼加、厄瓜多爾、薩爾瓦多、瓜地馬拉、海地、洪都拉斯、印度、牙買加、老撾、墨西哥、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、秘魯及委內瑞拉。決定提到，哥倫比亞於過去12個月內，明顯未能履行其在國際反毒品公約下的義務。

決定指控，中國長期為芬太尼原料提供出口補貼，且未能阻止中國企業向犯罪集團銷售，助長墨西哥及其他地區非法生產芬太尼。美國已採取果斷行動追究北京當局責任，對中國實施額外20%關稅，因其未能推行實質性改革以遏止前體化學品外流。

