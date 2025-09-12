美挺川保守派人士柯克遭槍殺 川普：嫌犯已落網

（法新社華盛頓12日電） 美國總統川普的盟友、保守派倡議人士柯克（Charlie Kirk）最近在猶他州一場大活動中遭槍殺，震驚美國社會。川普今天受訪時表示，涉嫌殺害柯克的嫌犯已被逮捕。

柯克近日在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）演講時頸部中彈身亡，享年31歲。現場影片顯示，他當時正對群眾發表演說，突然傳出一聲槍響，他隨即癱坐椅子上，攝影機鏡頭迅速移開，現場聽眾陷入一陣恐慌。

柯克是川普（Donald Trump）重要盟友，也是知名網路名人和青年保守派運動領袖之一。他在社群媒體擁有數百萬追隨者，因剪輯手法聰明靈活、犀利因應鬧場者及意識形態對手的挑戰而深具人氣。

川普今天接受美國福斯新聞頻道（Fox News）訪問時表示：「我認為可以高度確定，我們已經將他（嫌犯）逮捕歸案...大家都做得非常好，我們和當地警方、州長都有合作，每個人都做得非常出色。」

此外，川普也指出，他希望嫌犯會被判有罪，也希望他被判死刑。川普還說，有個與嫌犯非常親近的人士提供線索。