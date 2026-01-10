美撤銷以國安為由 限制中國製無人機進口

【on.cc東網專訊】美國聯邦通訊委員會（FCC）上月以國家安全和間諜活動憂慮為由，宣布禁止進口外國製造的無人機，沉重打擊中國無人機製造商大疆創新（DJI）。美國商務部周五（9日）突然表示，已撤銷一項為解決國家安全問題而限制中國製無人機進口的計劃。

FCC本周較早前表示，正將部分非中國製無人機排除在上月相關限制之外。美國政府網站周五再發布消息指，商務部去年10月8日將擬限制進口中國製無人機的提案提交白宮審查後，周四（8日）撤銷了該提案。英媒引述網上公開資訊指，白宮和商務部上月就相關提案多次開會，同月與大疆創新代表會面，對方強調對中國製無人機實施全面限制既沒必要亦不合理，且會嚴重損害美國利益相關方。

另外，上海復旦大學國際問題研究院近日發布《衝擊與重構：復旦國際戰略報告2025》，總結去年中國對美博弈。該院院長、美國研究中心主任吳心伯指出，中美博弈在美國總統特朗普歸來後繼續，美方還是「老套路」，中方則是「新打法」。他預料在雙邊層面博弈愈來愈難以佔優下，美國將更多地通過第三方對華施壓，而元首外交將是今年中美關係穩中有進的重要抓手，料有機遇又有挑戰。

