美擬對進口義大利麵課反傾銷關稅 義國政府力阻

（法新社羅馬5日電） 義大利已向美國及歐盟執委員會呼籲，盼能美國能收回擬對進口義大利麵加徵懲罰性關稅的成命。美國這項舉措令義大利的義麵業者極為感冒。

美國商務部於9月初宣布，擬自2026年1月起對進口義大利麵加徵超過91%的臨時反傾銷關稅，且將疊加於現行對歐盟商品的15%關稅之上。

此舉是所謂反傾銷調查後所決定。美國商務部的調查稱部分義大利的義麵品牌以低於市場價格的方式向美國出口，構成不公平貿易。

義大利外交部表示「正與相關企業密切合作，並與歐盟執委會協商，確保美方能重新審視針對我方企業祭出的臨時關稅」。

義大利外交部的聲明還說，駐美使館也已介入，協助義大利企業「維護自身權益」。

外銷義大利麵將被課反傾銷關稅的消息在義大利國內引發強烈批評。

義大利農業部長洛洛布里吉達（Francesco Lollobrigida）痛批，這是對他們國內義大利麵生產者的極端保護主義措施。

義大利農牧協會（Coldiretti）則形容此舉為「致命打擊」。