美擬強化入境審查 免簽旅客須申報五年社群媒體紀錄

（法新社華盛頓10日電） 根據美國官方公告，川普政府計劃要求享有免簽證待遇的外國旅客，在入境美國之前，須申報過去五年的社群媒體使用紀錄。

美國「聯邦公報」（Federal Register）昨天刊登這項提案，將適用於42個免簽國家的旅客，包括英國、法國、澳洲與日本等。

目前，這些旅客只需要申請名為「電子旅行授權系統」（ESTA）的豁免，但仍需提供部分個人資料。

依據新規定，社群媒體資料將成為ESTA申請過程中「強制」填報的項目。申請人須提供過去五年的社群媒體使用紀錄。

公告指出，申請人還須填報其他「重要資料欄位」，包括過去五年的電話號碼、過去十年的電子郵件地址、家庭成員的個人資料，以及生物特徵資訊。

公眾可於公告後60天內針對這項提案提出意見。

川普政府上任以來，已強化美國入境規定，以強力打擊非法移民。

美國將與墨西哥和加拿大共同主辦2026年世界盃足球賽，勢將吸引來自全球大批球迷造訪。（編譯：徐睿承）