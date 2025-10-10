美擬派200人軍事小組部署中東 監督加薩落實停火

（法新社華盛頓9日電） 美國高階官員今天透露，在總統川普斡旋下達成和平協議後，一支200人的美國軍事小組將部署中東，以「監督」以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）之間在加薩停火。

一名高階官員告訴媒體，美國中央司令部司令古柏（Brad Cooper）上將「初期將在當地部署200人。他的任務是監督、觀察並確保沒有違規情事」。

他說，團隊中將納入埃及、卡達、土耳其，以及可能還有阿拉伯聯合大公國的軍事官員。另一名官員則說，「沒有計畫要讓任何美軍部隊進入加薩」。

廣告 廣告

第一名官員指出：「這個概念是為了建立一種共事關係。以色列方面顯然會與他們保持持續聯繫。」

他們補充說：「讓古柏上將參與其中，為阿拉伯國家帶來了極大的信心和安全感。」

「因此，這也向哈瑪斯傳達了訊息，即我們正扮演一個非常強勢的角色，或者說總統正採取非常堅定的立場，來支持他在這裡的保證與承諾。」

第二位官員表示，美國人員旨在「協助創建聯合控制中心，並整合所有其他將要進入該地區的安全部隊，以與以色列國防軍（IDF）進行衝突排解。」