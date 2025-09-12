美擬要求G7對中印實施高額關稅 懲罰持續買俄石油

【on.cc東網專訊】英媒周四（11日）報道，美國特朗普政府將要求七國集團（G7）成員國向持續採購俄羅斯石油的印度和中國開徵更高關稅，推動俄羅斯與烏克蘭進行和平談判。

知情官員指，G7成員國財長周五（12日）將開視像會議討論美國提出的新一輪促成俄烏和平協議的措施。美國財政部發言人表示，中國和印度購買俄羅斯石油是為俄羅斯戰爭機器提供資金，延長對烏克蘭人民的無謂殺戮。本周較早時，美方已向歐盟盟友明確表示如果他們真的想結束俄烏戰爭，就需要加入美國，徵收有意義的關稅，並在戰爭結束之日撤銷。發言人拒絕透露計劃徵收關稅的具體數字，知情人士則指美國提出的關稅水平在50%至100%之間。

廣告 廣告

日前有指美國總統特朗普已要求歐盟對中國和印度加徵100%關稅，歐盟官員認為對兩個關鍵貿易夥伴徵收高額關稅將十分困難，希望說服美國可以透過其他措施實現類似的壓力，例如對俄羅斯能源生產商實施更嚴厲制裁，並提前歐盟成員國在2027年停止購買俄羅斯石油和天然氣的最後期限，惟這需要特朗普向親俄的匈牙利和斯洛伐克施壓。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】