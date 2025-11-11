容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
美政府停擺有望結束 川普：兩黨協議非常好
（法新社華盛頓10日電） 美國聯邦參議院昨晚在8個民主黨團成員倒戈合作下，讓協議案通過初步審查，美國史上最長的政府停擺在本週內有望結束；總統川普今天讚揚兩黨的妥協方案「非常好」。
法新社報導，川普在白宮橢圓形辦公室向媒體表示：「我們很快就會重啟政府運作。」
被問及協議內容是否包括恢復一些因停擺遭解雇的聯邦員工職位時，川普回應，他會「遵守協議」、「這個協議非常好」。
恢復撥付聯邦經費的妥協方案，昨晚在參議院獲得突破，通過了初步審查，不過，國會何時最後表決確定，目前尚未明朗，但預料美國史上最長的政府關門可望在本週內結束。
政府關門衝擊下，數十萬聯邦員工一個多月來未領薪水，航空業因空管人員短缺而大量取消航班，旅客深受其害。
兩黨協議下，讓聯邦政府資金可提撥支應至明年1月30日，以暫時維持政府正常運作。（編譯：紀錦玲）
