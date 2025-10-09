Meme 圖「Blinking White Guy」主角化身慈善力量
美政府停擺癱瘓航空系統 FAA警告延誤恐持續惡化
（法新社華盛頓8日電） 美國政府持續停擺，引發外界對航班延誤與員工薪水停發的憂慮日益升高。聯邦參議院今天再度否決結束僵局的撥款提案，使得局勢更加惡化。
民主黨第6次投票阻擋共和黨提出的臨時撥款法案，導致政府部門仍無法重新運作，許多聯邦員工被迫留在家中或無薪工作。
停擺進入第8天後，全美各地主要機場的安檢與安全人員缺勤情況增加，預料機場排隊時間將會更長。
空中交通管制員被視為「必要」的公務人員，仍需在政府停擺期間工作，但愈來愈多的人因拒絕無薪上班而請病假，造成人力短缺。
根據美國聯邦航空總署（FAA），芝加哥（Chicago）、波士頰（Boston）、柏班克（Burbank）與休士頓（Houston）等多座機場已出現人員短缺現象，紐約都會區的重要樞紐紐華克（Newark）機場預計混亂情形將擴大。
美國運輸部長達菲（Sean Duffy）6日在紐華克機場對記者表示，全國空管人員請病假情況有「輕微上升情形」。
他說：「我希望你們的航班不會延誤，也不會被取消，但我們的首要任務是安全。若病假情況持續增加，我們將相應減少航班流量，以確保美國人民的安全。」
航班追蹤網站FlightAware指出，6、7日約有1萬架次航班延誤。雖然這一項數字不算特別高，但FAA警告，延誤情況可能會惡化。
FAA在聲明中指出，「正如達菲部長所說，整個系統人力短缺正在加劇。當這種情況發生時，我們必須減緩部分機場的進場流量，以確保飛安。」
政府停擺目前看來短期內難以結束，民主黨拒絕支持任何未延長即將到期醫療補貼的撥款法案。
參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）幾乎每天都針對眾議院通過的臨時撥款案推動表決，但每次都被民主黨否決。
總統川普同時以威脅手段表示，可能將目前被迫休假的75萬名聯邦員工中的許多人永久裁撤。（編譯：徐睿承）
