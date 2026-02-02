美政府局部關門 眾院議長：可望3日表決重啟預算

（法新社華盛頓1日電） 美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）今天表示，他有信心在3日之前取得足夠票數，讓眾院通過預算法案，結束政府局部停擺狀態。

由於國會未能在期限前通過2026年預算，美國政府一些部門在1月31日陷入停擺。

這次預算案協商破局，導火線是民主黨對移民執法人員在明尼阿波利斯市（Minneapolis）開槍擊斃兩名抗議人士感到憤怒，對國土安全部新資金的協商僵持不下。

眾院民主黨議員希望在預算案表決前，應先調整國土安全部對移民的激烈處理方式。

廣告 廣告

法新社報導，眾議院預計於明天結束休會，以著手處理政府關門的緊急事宜，對聯邦參院所支持的議案進行審議。

強生在美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目中表示：「可以說，我有信心最晚在3日完成。」

聯邦參議院上月30日深夜通過一項方案，批准5件尚未解決的撥款法案，讓大多數聯邦機構的經費能支應到9月；同時也通過一項為期兩週的臨時支出措施，在國會議員繼續協商移民執法政策期間，還能維持國土安全部運作。

若眾議院如期在本月3日通過參議院所支持的議案，預計這次政府關門造成的影響有限。

眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakim Jeffries）今天表示，他和同僚返抵華府後，將和共和黨領袖討論國土安全部的改革議題。（編譯：紀錦玲）