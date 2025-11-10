美政府關門危機有望結束 美國股市早盤勁揚

容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
海底撈開壽司店對標壽司郎？大家樂危急存亡趕快參考
大家樂在經歷一番改革後依然無起色，再度預告純利大跌，有分析計及每家分店每月獲利僅約1.38萬元，品牌搖搖欲墜。事實上，近年餐飲業「內卷」嚴重，大家樂並非唯一求變的一位，但相比大家樂的停滯不前，百勝中國與海底撈的商業動作便更大膽而且成效顯著，海底撈近日甚至再變出子品牌「如鮨寿司」，正式與壽司郎展開競爭。相反大家樂還在旨望其56蚊焗豬扒飯，會成為非物質文化遺產。Yahoo財經 ・ 11 小時前
中國領事「斬首」回應高市「台灣有事」表態 日方強烈抗議：「言論極其不妥」
剛上任不久的日本首相高市早苗日前在眾議院稱，如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衞權的「存亡危機事態」。中國駐大阪總領事薛劍其後在社交平台回應，表示「對於擅自伸過來的那個骯髒的腦袋，唯有毫不猶豫地砍掉」。高市早苗今日（10 日）在眾議院被要求撤回言論，但她拒絕。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
亞洲人工智能股票暴跌 外界對其全球領先漲勢產生懷疑
【彭博】— 上周亞洲科技股的突然暴跌令投資者震驚，這清楚地提醒人們，人工智能和半導體股票的全球領先漲勢可能即將達到短期頂峰。Bloomberg ・ 1 天前
最佳投資產品？深圳華強北記憶體產品3個月升一倍 收益超過黃金
中國深圳華強北電子市場近日掀起罕見價格風暴，固態硬碟 (SSD)、DDR4 等記憶體產品在 3 個月內價格普遍翻漲一倍，漲幅超越水貝黃金市場，被部分消費者及商家稱為「年度最佳理財產品」。鉅亨網 ・ 13 小時前
特朗普關稅被推翻會發生什麼事？花旗：通脹降、小型股升、「這兩國」貨幣升
一場圍繞美國總統特朗普關稅權力的法律角力，正悄悄撬動全球市場神經，花旗出具最新研究報告指出，市場對特朗普政府動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅的勝訴預期已大幅降溫，最高法院初步聽證會釋放不利信號後，最新預測數據顯示特朗普政府勝率已從 40% 驟降至 27%。鉅亨網 ・ 13 小時前
荷蘭政府認栽？擬撤安世干預令換陸晶片恢復供應 全球車廠鬆一大口氣
荷蘭政府近日因強奪中資企業安世半導體控制權引發全球汽車供應鏈震盪，如今恐因中方可能恢復關鍵晶片出口而暫緩相關措施。 《彭博資訊》等外媒引述知情人士消息最新報導指出，若中國同意恢復出口關鍵晶片，荷蘭擬擱置先前授予其干預安世重大決策的部長令，最快有望在本星期內撤銷，前提是晶片供應恢鉅亨網 ・ 1 天前
Robinhood擬設基金 讓散戶搭AI暴利列車
美國知名券商 Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD) 宣布一項重大新措施，計劃為散戶提供參與未上市人工智慧（AI）公司快速成長的機會。此舉旨在打破散戶與高成長私人市場之間的壁壘，讓「普通人」也能接觸到推動 AI 顛覆的核心力量。鉅亨網 ・ 2 小時前
人人有錢分？｜特朗普稱人人派2000美元關稅紅利 貝森特：沒跟我討論 預計是減稅而非派現金
美國最高法院正檢視美國總統特朗普按《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)實施關稅的合法性之際，特朗普在社交平台表...BossMind ・ 12 小時前
立法會選舉︱江旻憓參選旅遊界 發文公布候選人編號 一度將界別寫成「選舉委員會界別」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉將於 12 月 7 日舉行，候選人資格審查委員會今日確認所有 161 名參選人均符合「擁護《基本法》」及「效忠香港特區」的法定要求。奧運女子重劍金牌得主江旻憓報名競逐旅遊界議席，成功獲確認提名有效。不過，她其後在社交平台發文公布候選人編號時，誤把所屬界別寫成「選舉委員會界別」，貼文上載約一小時後便被刪除，再重新發布更正版。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
Z世代呷窮 美股休閒快餐店首當其衝
Z世代正面對更大的財務壓力，而以年輕客群為骨幹的美股休閒快餐品牌已開始感受到衝擊。Yahoo財經 ・ 10 小時前
尹錫悅再被起訴 疑借軍事挑釁北韓製造危機 羈押三個月收約 350 萬港元監獄存款︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓特別檢察官今日（10 日）宣布，前總統尹錫悅被追加起訴，罪名包括「一般利敵」及濫用職權，指他在任內與軍方高層合謀，企圖誘使北韓對南韓發動攻擊，藉以為宣布戒嚴提供藉口。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
美國政府停擺 歐洲國家催討美軍基地僱員薪水
美國聯邦政府停擺上周六（8 日）進入第 39 天，給美國國內食品救濟、航空運輸、醫療保障等民生領域造成衝突，這場政治鬧劇還波及美軍駐義大利、葡萄牙、德國等多國基地。鉅亨網 ・ 18 小時前
從比特幣挖礦轉型人工智能立竿見影 澳洲一家公司今年飆升逾500%
【彭博】— 前幾年丹尼爾·羅伯茨和威爾·羅伯茨兄弟倆的比特幣挖礦之旅可謂跌宕起伏。曾經是麥格理集團銀行家的二人在2021年11月將IREN Ltd.公開上市，當時正值疫情引發的加密貨幣狂熱達到頂峰。Bloomberg ・ 3 天前
金價續漲 美國經濟疲軟跡象強化降息預期
8%，鉑和鈀價格也上漲。「當政府停擺風險消退後，投資者往往會重新關注聯儲會的政策前景，」華僑銀行的投資策略師Vasu Menon表示。「如果結束停擺意味著政府可以發布被延遲的經濟數據，如果數據顯示經濟成長放緩，那麼聯儲會就有了更早放鬆政策的空間。」原文標題Gold Advances With Weakening US Economy Boosting Rate-Cut BetsMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 8 小時前
內地黃金｜金飾消費首三季跌三成政府取消黃金稅務優惠深圳水貝「拍烏蠅」
中國黃金協會近日公布的數據顯示，今年首三季度內地黃金產量達392.93噸，同比增長3.6%。然而，整體黃金消費...BossMind ・ 9 小時前
郭家耀：美結束停擺在望 中海油(00883.HK)股息吸引
港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀稱，美股上週五(7日)個別發展，早段受市場憂慮華府停擺對經濟影響，以及科技股估值高企擔憂，大市早段一度急挫，其後民主黨提出折衷方案結束停擺，大市逐步轉穩，三大指數收市升跌不一。美元走勢回落，美國十年期債息回升至4.09厘水平，金價表現向好，油價亦有所反彈。港股預託證券表現偏軟，預料大市早段跟隨低開。 內地股市上週五走勢向下，滬綜指失守4,000點大關，收市下跌0.3%，滬深兩市成交額亦有所縮減。 港股跟隨外圍回落，恆指上週五低開低走，收市下跌0.9%，整體成交略為縮減。外圍走勢反覆，市場缺乏焦點，預料市況短期未有突破，指數維持在25,500至26,500點水平徘徊。 另中海油(00883.HK)日前公布第三季營業收入為1,048.95億元人民幣(下同)，按年增長5.7%。盈利324.38億元，下跌12.2%。季內公司油氣淨產量近1.94億桶油當量，按年上升7.9%。今年首三季中海油營業收入達3,125.03億元，較去年同期下跌4.1%，盈利下滑12.6%至1,019.71億元。首三季公司油氣淨產量達5.78億桶油當量，按年上升6.7%，其中天然氣上升11AASTOCKS ・ 13 小時前
科技股估值竟比美股7巨頭高！花旗示警：日經恐回調
花旗集團 (C)上周六 (6 日) 發布日本策略報告示警不斷攀漲的日本股市，該投行認為日本科技股已出現顯著過熱跡象，估值甚至超越美股科技 7 巨頭，但獲利能力未能同步跟進，短期調整風險正加速累積。鉅亨網 ・ 16 小時前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 10 小時前
港股通中海油淨流入13.13億港元
北水南向淨流入中海油(00883.HK)、泡泡瑪特(09992.HK)及小米集團(01810.HK)，分別達13.13億港元、5.19億港元及1.73億港元。 北水南向淨流出阿里巴巴(09988.HK)、中芯(00981.HK)及騰訊(00700.HK)，分別達6.53億港元、2.17億港元及1.28億港元。 港股通(滬)最高資金淨流入活躍股份為中海油(00883.HK)5.64億港元，而最高資金淨流出股份為阿里巴巴(09988.HK)7.48億港元。 港股通(深)最高資金淨流入活躍股份為中海油(00883.HK)7.5億港元，而最高資金淨流出股份為中芯(00981.HK)1.26億港元。 全日南向合計淨流出0港元，總成交額為1,039.41億元，佔大市成交額48.39%。 ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
創新藥企百利天恒(2615.HK)來港招股 入場費39,292.3元
百利天恒藥業(2615.HK)(688506.SS)來港招股，計劃全球發售863.43萬股H股，香港公開發售佔10%(86.35萬股)，國際配售部分佔90%(777.08萬股)，發售價介乎每股347.5至389元，集資最多約33.59億元。每手買賣單位100股，入場費約39,292.31元。AASTOCKS ・ 13 小時前