美政府關門危機有望落幕 歐洲股市收紅

【彭博】-- 中國一家大型電子商務平台表示，在一年一度的中國大型網絡購物節期間，其成交額再創新高。這證明人們對持續通縮抑制世界第二大經濟體消費者消費意願的擔憂是多餘了。京東集團在微信公眾號發布聲明表示，今年「雙11」購物節期間訂單量激增近60%，但並未披露交易金額。京東還報告稱，下單用戶數成長40%；相比之下，去年成長逾20%。多年來，投資者一直密切關注「雙11」購物節期間的商業活動，這是一個個規模遠超「網絡星期一」和「黑色星期五」的線上購物狂歡節，從中尋找有關中國經濟和國內消費水平的線索。更大的競爭對手阿里巴巴尚未公佈任何相關數據。去年中國這兩大電商平台均未披露商品交易總額。「京東是中國線上銷售‘3C產品’，即計算機、通訊設備和消費電子產品，無可爭議的領導者，而這正是享受政府消費補貼的主要類別。」紐約Evercore ISI首席中國宏觀分析師Neo Wang表示，「消費者可能都在趕在補貼結束前出手，因為補貼將於12月31日到期。」京東的美國存託憑證周二上漲0.6%，結束了此前連續三個交易日的下跌。阿里巴巴的股票在美國交易中下跌3.

Bloomberg ・ 23 小時前