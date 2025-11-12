美政府關門危機有望落幕 歐洲股市收紅

專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
澤倫斯基親信涉1億美元貪腐醜聞
（法新社基輔11日電） 烏克蘭調查人員今天指控，總統澤倫斯基的親信策劃一樁1億美元的貪腐計畫。烏克蘭國家肅貪局（NABU）昨天表示，該局揭露了一起涉及1億美元資金洗錢的能源部門貪腐計畫。法新社 ・ 15 小時前
美股收盤漲跌互見
（法新社紐約11日電） 市場樂觀看待美國政府有望結束關門，同時消化人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）在內的科技股走疲，華爾街股市今天收盤互有漲跌。那斯達克指數小跌58.87點或0.25%，收23468.30點。法新社 ・ 1 天前
聯合國最新糧食報告 16國家和地區列為飢餓熱點
（法新社羅馬12日電） 聯合國兩大糧食機構今天共同發布報告示警，全球新增數以百萬計可能面臨饑荒的民眾，人道援助資金短缺加劇了本來就已經相當嚴峻的現況。這份聯合報告提到，人道援助資金「嚴重不足」，只有收到105億美元，幫助那些面臨風險民眾所需的資金則要290億美元。法新社 ・ 7 小時前
Tesla 正式公布 Elon Musk 的新薪酬方案
在近期的報導中，有關 Elon Musk 的薪酬包裹引起了廣泛的關注。許多媒體似乎誤解了這一情況，認為公司和股 […]TechRitual ・ 1 天前
摩通:小米集團核心業務大幅惡化 降目標價至50港元
摩根大通發報告指，小米集團－Ｗ(01810.HK) 第三季電動車業務表現似乎優於預期，儘管北京第二座電動車工廠的審批延遲，2025年第四季交付量仍可能進一步上揚。同時，市場需求保持健康，加上2026年將推出全新大型SUV車款，2027年進軍海外市場，摩通預計，截至2027年電動車出貨量將增長23%，盈利能力亦會有所提升，預計2027年下半年淨利率達4.5%。然而，核心盈利惡化程度超該行本已審慎的預期，原因包括中國智能手機增長放緩、第二季需求達峰後，以及組件成本上漲導致毛利率受壓。因此，摩通預計未來2-3個季集團核心盈利仍將面臨壓力，或在2026年下半年才會實現顯著的同比增長。由於小米集團核心業務大幅惡化，該行下調其2026-2027年核心業務營業利潤2%/1%，維持「中性」評級，並下調目標價16.7%，由60元降至50港元。另外，該行將該股從「正面催化劑關注名單」中移除，因9月及10月電動車交付量均超4萬輛，催化劑已兌現，但被核心盈利的大幅放緩所掩蓋。(CW)infocast ・ 19 小時前
日圓跌向155關口 日本財務大臣片山皋月對匯率發出口頭警告
隨著日圓跌向關鍵心理關口1美元兌155，日本財務大臣片山皋月對匯率走勢發出警告。Bloomberg ・ 16 小時前
高盛：美股未來十年墊底 新興市場是黑馬
《彭博》周三 (12 日) 報導，高盛集團 (GS-US) 策略師奧本海默 (Peter Oppenheimer) 警告，美股未來十年可能持續落後其他市場，建議投資人提高海外配置比例，分散風險。鉅亨網 ・ 10 小時前
京東「雙11」成交額創新高 中國的通縮看來不足為慮
【彭博】-- 中國一家大型電子商務平台表示，在一年一度的中國大型網絡購物節期間，其成交額再創新高。這證明人們對持續通縮抑制世界第二大經濟體消費者消費意願的擔憂是多餘了。京東集團在微信公眾號發布聲明表示，今年「雙11」購物節期間訂單量激增近60%，但並未披露交易金額。京東還報告稱，下單用戶數成長40%；相比之下，去年成長逾20%。多年來，投資者一直密切關注「雙11」購物節期間的商業活動，這是一個個規模遠超「網絡星期一」和「黑色星期五」的線上購物狂歡節，從中尋找有關中國經濟和國內消費水平的線索。更大的競爭對手阿里巴巴尚未公佈任何相關數據。去年中國這兩大電商平台均未披露商品交易總額。「京東是中國線上銷售‘3C產品’，即計算機、通訊設備和消費電子產品，無可爭議的領導者，而這正是享受政府消費補貼的主要類別。」紐約Evercore ISI首席中國宏觀分析師Neo Wang表示，「消費者可能都在趕在補貼結束前出手，因為補貼將於12月31日到期。」京東的美國存託憑證周二上漲0.6%，結束了此前連續三個交易日的下跌。阿里巴巴的股票在美國交易中下跌3.Bloomberg ・ 23 小時前
《大行》小米(01810.HK)投資評級及目標價(表)
小米-W(01810.HK)將於下周二(18日)公布今年第三季業績，業績可能受到智能手機及AIoT銷售放緩影響，因中國及印度出貨量下降，根據IDC數據，小米第三季全球智能手機出貨量達4,530萬部按季增長2%，中國市場出貨量為1,000萬部。市場預期小米第三季電動車交付量逾10萬輛，對業績有所帶動。本網綜合14間券商預測，小米2025年第三季非國際財務報告準則計量經調整淨利潤介乎95.1億元人民幣(下同)至105.57億元，較上年同期的62.52億元，按年上升52.1%至68.9%，中位數100.51億元，按年升60.8%。 綜合8間券商預測，小米今年第三季利潤介乎89.39億元至109.41億元，較上年同期的53.4億元，按年增長67.4%至104.9%，中位數101.83億元，按年升90.7%。小米手機主要集中在新興市場，較低的平均售價或拖累季度收入增長，加上DRAM及NANDFlash等組件成本趨升，投資者將關注小米管理層對手機產品成本及毛利率、未來數季出貨量指引、汽車業務盈利能力、產能擴張、毛利率交付的計劃。 下表列出17間券商對小米-W(01810.HK)投資評級及目標價：AASTOCKS ・ 1 天前
AI花錢太兇遭質疑 蘋果靠「慳」反成贏家
隨著市場開始對人工智慧 (AI) 投資熱潮的龐大資本支出產生疑慮，蘋果 (AAPL) 近年在 AI 布局上的「保守策略」反而成為優勢。雖然華爾街長期批評蘋果未如微軟 (MSFT) 與 Meta(META)等同業積極砸錢發展 AI，但在 AI 估值泡沫疑慮升溫之際，投資人開始重新評價蘋果的穩健步調。鉅亨網 ・ 1 天前
市監總局發布「合規提示」 阿里巴巴仍挫2%
市監總局發布「合規提示」，規範內地電商平台雙十一購物節期間的促銷、價格等行為。今年內地電商平台的雙十一購物節活動期延長至約一個月，阿里巴巴(09988)旗下淘寶天貓及京東(09618)的雙十一購物節促銷日子分別有31日及36日，兩者均會在本月14日結束。阿里巴巴及京東受壓，各挫2.2%至159.8元，及挫1.365%至122.8元。另外，外賣平台股美團(03690)跌1.936%至101.3元，(SY)infocast ・ 1 天前
港發百億數碼綠債 全球最大 四幣種共獲1300億認購 超額12倍
港府昨日公布，發行第三批數碼綠色債券，金額達100億港元，發行總額創新高，4個幣種的債券總認購金額超過1300億元，意味超購約12倍，並為目前全球最大的數碼債券發行。與第二批一樣，今批數碼綠色債券同樣涵蓋港元、人民幣、美元及歐羅，但規模由第二批的60億港元，顯著擴大至100億港元，增幅近70%，而發行年期亦由2年，延長至最多5年。信報財經新聞 ・ 1 天前
40兆美元大關不遠了！高盛執行長警告：美國債加速膨脹 再不管就等著清算
知名投行高盛集團 (GS-US) 執行長 David Solomon 近日就美國國債飆升發出嚴厲警告，直言若當前財政路徑持續，且經濟擴張無顯著增長，「將會有一場清算」。鉅亨網 ・ 13 小時前
晶片荒=人力荒？黃仁勳開口要2奈米增產！專家憂半導體業過度擴廠恐有「這個」風險
輝達執行長黃仁勳日前旋風式訪台，現身力挺台積電運動會，並直接向董事長魏哲家「要更多晶片」，此舉被外界視為「晶片荒升級」的明確訊號。黃仁勳強調，AI 是這個時代最重要的技術，台灣作為全球半導體製造中心的角色依然關鍵。但專家亦鉅亨網 ・ 18 小時前
看圖論市：越跌越買 南向資金對小米集團持股比升至6月來高位
【彭博】-- 隨著過去一個多月小米集團股價的不斷走弱，內地南向資金正成為一股抄底的關鍵力量。根據開源證券提供的數據，截至11月11日，港股通於中央結算系統的持股量占到小米集團已發行股份的15.53%，升至今年6月以來的高位。小米此前因電動汽車車禍等消息，股價一度較9月末的高點回落近三成，公司預計將於11月18日公佈業績。\--聯合報導 April Ma.Bloomberg ・ 19 小時前
美國上市｜港產獨角獸曾考慮香港 上市首九個月轉虧為盈賺628萬 Klook申美國上市
港產獨角獸公司、著名旅遊體驗預訂平台Klook Technology Limited宣佈啟動赴美上市，早前已經向美國證券交易委員會（SEC）提交了F-1表格註冊聲明，擬進行美國存託股票（ADS）的首次公開募股（「IPO」），早前曾經考慮赴港上市。BossMind ・ 1 天前
政府成功發售100億元數碼綠色債券
香港特區政府宣布,在政府可持續債券計劃下成功定價約100億港元等值的數碼綠色債券,涵蓋港元、人民幣、美元及歐元。是次發行規模較去年的60億港元增加近七成。經過11月3日至7日的網上路演後,這批數碼綠色債券在昨日定價,25億港元的二年期債券為2.5%;25億人民幣的五年期債券為1.9%;3億美元的三年期債券為3.633%;3億歐羅的四年期債券為2.512%。財政司司長陳茂波表示,特區政府這次發行的第三批數碼綠色債券,發行總額創新高達100億港元,認購熱烈,反映市場對相關代幣化產品的支持;同時,也應用了多項創新技術,進一步推動以金融科技賦能債券以及綠色和可持續金融市場發展。特區政府會通過恒常化發行代幣化債券,助力市場建立更全面的基準,擴大數字金融的更廣泛應用,鼓勵產品和服務創新。財經事務及庫務局局長許正宇指出,這是政府發行的第三批代幣化債券,也是《香港數字資產發展政策宣言2.0》公布將發行代幣化政府債券常規化後首次。香港的獨特優勢讓其在推動傳統金融邁進數字資產時代方面盡佔先機。這次發行結合香港既有的金融服務優勢,將進一步鞏固香港作為領先綠色及可持續金融中心的地位。金管局總裁余偉文表示,是次infocast ・ 1 天前
聯交所譴責合景泰富(01813.HK)主席等六名現任董事及前公司秘書
聯交所發紀律行動聲明，譴責合景泰富(01813.HK)執行董事、主席及前授權代表孔健岷、執行董事及行政總裁孔健濤、執行董事孔健楠、執行董事蔡風佳、獨立非執行董事及審核委員會主席譚振輝、獨立非執行董事及審核委員會成員羅耀榮、前公司秘書及授權代表陳健威。 聯交所進一步指令相關董事及陳健威各人在90天內完成18小時有關監管和法律議題以及《上市規則》合規事宜的培訓。 個案有關該公司遲遲未有就兩項主要交易發送資料通函，以及一直未有在規定的期限內回覆聯交所的查詢。相關董事在履行董事職責上並未以應有的技能、謹慎和勤勉行事，亦未有盡力促使該公司遵守《上市規則》。 孔健岷及陳健威生作為該公司當時的授權代表，未有擔當該公司與聯交所之間的主要溝通渠道，確保董事會知悉聯交所的來函及查詢。陳健威作為公司秘書亦未有就該公司遵守《上市規則》的事宜，為董事會提供適當的意見及協助。他的作為及不作為導致該公司違反《上市規則》。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
美股日誌｜道指企穩4萬8 金價重上4千2
美股三大指數個別發展，道瓊斯指數史上首次在48,000點以上收市，升超過320點，連續兩日顯著上升；相反，納斯達克指數下跌，連續兩日跑輸道指。美國聯邦政府如無意外快將重開，刺激科技股以外的股份做好。金價重拾升勢，紐約期金重上4200美元以上，見三個星期高位，雖然10月的官方就業和通脹數據可能欠奉，但市場仍然預期，聯儲局下個月會繼續減息。Yahoo財經 ・ 44 分鐘前
部分中資銀行虛增貸款需求 經濟復甦緩慢下業績達標不易
Jerry Hu在中國沿海省份浙江經營一家生產汽車零部件的公司。上個月，他接到了一個來自中國最大銀行之一的信貸經理的請求，希望他借款500萬元人民幣（約70萬美元），先存入指定的銀行賬戶，下個月初再還款。銀行表示自行負責利息支出。Bloomberg ・ 21 小時前