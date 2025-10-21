美政府關門影響擴大 核子安全局1400員工放無薪假

（法新社華盛頓20日電） 美國能源部官員說，負責維護核子武器庫存安全的國家核子安全局今天開始強制大多數員工休假。此舉正值國會再度投票失敗，未能終結這場嚴重的政府停擺之際。

隨著美國政府關門僵局即將邁入第4週，約有1400名國家核子安全局（National Nuclear Security Administration,NNSA）員工將收到無薪強制休假通知。

美國能源部（Department of Energy）發言人在聲明中說：「由於民主黨造成的政府停擺，自10月20日起，大約1400名NNSA聯邦員工將被迫休假，另有近400名聯邦員工將繼續留守，以維護財產安全及保障人命安全。」

根據國際安全非營利組織「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists）數據，美國現有5177枚核彈頭，其中約1770枚已部署。

國家核子安全局負責設計、製造、維修及保障這些武器，並監督多達6萬名承包商。

能源部未立即回應置評請求。不過，美國有線電視新聞網（CNN）報導，這次休假措施初期將影響德州潘特克斯（Pantex）及田納西州Y-12等核武組裝場的運作。

美國這次政府停擺已進入第20天，創下史上最長記錄，如果計入部分停擺，則為史上第3長。

美國總統川普（Donald Trump）持續向民主黨施壓，力促對方與共和黨合作重啟政府運作，並不斷以削減公共服務和擴大裁員作為威脅。