美政府關門拖太久 川普下令下週發軍餉

（法新社華盛頓11日電） 美國總統川普今天表示，儘管政府持續停擺，許多公務員仍在無薪工作，他已下令要求下週向軍方支薪。

川普表示，他已命令國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）「動用所有可用資金，讓我們的軍人在10月15日領到薪水」，同時他再次將持續兩週的預算僵局歸咎於民主黨人。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上寫道：「我絕不允許民主黨人以危險的政府停擺，來要挾我們的軍隊，以及我們整個國家安全。」

廣告 廣告

在政府停擺僵局難解之際，兩大政黨互相指責是危機的禍首，而川普今天這番話正是這場政治紛爭中的又一輪炮火。

這場僵局導致數十萬名公務員被迫暫時放無薪假，或被列為必要人員而被要求無薪工作。

約有130萬現役軍人原本22日領不到薪水，這是美國現代史上所有政府停擺事件中前所未有的情況。

白宮10日宣布開始裁撤大量聯邦僱員後，川普便做出確保軍人支薪的宣布，此舉是在加大對民主黨人施壓的力度。

白宮管理及預算局（OMB）局長伏特（Russ Vought）表示，政府正在兌現此前發出的威脅，將解雇部分被迫休無薪假的75萬名公務員。

根據一份要求阻止這項行動的法庭文件，政府計劃在數個政府機構裁掉約4000名員工。

代表80萬名公務員的工會向舊金山聯邦法官請求發布緊急命令，要求在原定10月16日舉行合法性聽證會之前，阻止這項解雇行動。