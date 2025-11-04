美政府關門追平最久紀錄 旅遊旺季恐爆航班延誤危機

（法新社華盛頓4日電） 美國政府關門已邁入第35天，追平川普首次總統任期所創下最久的紀錄。隨著美國將進入一年中最繁忙的旅遊旺季，川普政府警告，若情況持續，機場運作可能陷入混亂。

這場聯邦政府停擺幾乎確定將成為美國史上最久的一次。由於午夜前不太可能有重大突破，政府停擺將邁入第6週。然而，國會內部出現些許跡象，顯示可能比以往更接近找到出路。

美國國會未能通過9月30日之後的撥款法案，導致政府運作逐漸停擺。許多福利計畫停頓，包括協助數百萬美國人購買食物的援助項目。

從空中交通管制員到國家公園管理員約140萬名聯邦員工被迫無薪休假，或必須無薪上班。

川普政府今天示警，若政府關門持續至第6週，全美機場將面臨更嚴重的人手短缺、排隊混亂，甚至部分空域可能被關閉。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）在費城記者會上表示：「如果民主黨人讓這種情況再延續1週，你們將看到大規模混亂局面…將出現大規模航班延誤、航班大量取消，甚至我們可能不得不關閉部分空域，因為我們實在無法管理，缺乏足夠的空管人員。」

美國汽車協會（AAA）預測，今年感恩節假期的航空旅客人數將創新高，預計有580萬人於11月27日前後搭乘國內航班。

目前有6萬多名空中交通管制員與運輸安全局（TSA）人員在無薪狀態下工作。白宮警告，若請病假人數增加，機場報到櫃檯可能陷入嚴重混亂。

在2019年的政府關門中，因員工拒絕無薪上班導致機場運作延誤，成為當時川普結束停擺的重要因素，當時關門與這次並列史上最久。

部分國會議員希望，紐約市、維吉尼亞州、新澤西州與加州今天舉行的一連串選舉，能為政府重新開放運作帶來政治動能。

然而，兩黨仍在主要爭議點的醫療支出上僵持不下。

民主黨人表示，只有在達成延長即將到期的保險補貼協議後，才會投票結束撥款中斷，因為這些補貼讓數百萬美國人能負擔得起醫療保險。

但共和黨堅持必須先讓政府恢復運作，之後才會討論醫療議題。（編譯：徐睿承）