美政府關門 白宮官員：可能至少解雇1萬名聯邦員工

（法新社華盛頓15日電） 白宮管理及預算局（OMB）局長伏特（Russ Vought）今天表示，在美國聯邦政府關門期間，可能會至少解雇1萬名聯邦員工。

法新社報導，伏特接受「查理柯克秀」（The Charlie Kirk Show）訪問時，被問及將解雇多少聯邦員工。他指出：「我想最終可能超過1萬人。我們希望在可行範圍內，大砍官僚機構。」

美國國會朝野兩黨未能就預算案達成共識，導致聯邦政府關門已進入第3週，美國總統川普已將他的威脅付諸行動，對聯邦公務體系進行大規模裁員。

美國司法部提交法院的文件顯示，10日已有逾4000名聯邦員工被解雇，財政部、衛生部、教育部及住宅與都市發展部首當其衝。