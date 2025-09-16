美政治網紅柯克遇刺 白宮高層矢言剷除國內恐怖活動

（法新社華盛頓15日電） 美國白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）今天矢言稱川普政府會瓦解一個他所稱、與美國政治網紅柯克（Charlie Kirk）遇刺案有關的「龐大國內恐怖活動」。

柯克本月10日在美國猶他谷大學（Utah Valley University）演說時遭槍擊喪生，享年31歲。

米勒是在柯克的播客（Podcast）節目中發表上述言論，今天的節目是由副總統范斯（JD Vance）代為主持。

米勒表示：「我們將把我們對於導致這起暗殺事件的組織性運動的所有憤怒轉化為力量，去根除並摧毀這些恐怖網絡。」

米勒和范斯都聲稱存在一個正在崛起的左翼極端主義運動，並表示政府現在將以此為目標。

米勒說：「我們將動用司法部、國土安全部及整個政府的所有資源，來識別、干擾、瓦解和摧毀這些網絡，為了美國人民，讓美國再次安全。」

這些言論是在柯克遇刺案所有細節尚未完全明朗前所發表，已引發一些川普的批評者擔心這類行動可能會被用來鎮壓異議。

近年來在政治兩極化急劇加劇及槍枝易於取得的背景下，美國已出現針對兩黨成員的暴力事件。

美國總統川普去年在競選期間曾兩度躲過暗殺，而明尼蘇達州民主黨籍州眾議員霍特曼（Melissa Hortman）夫婦則於6月遭蒙面槍手殺害。兩個月前，民主黨重量級人士、賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）的宅邸遭一名男子襲擊。