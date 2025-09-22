美斯去年訪港「齋坐」捱批 港府稱邀球隊將考慮整體吸引力

【on.cc東網專訊】國際邁亞密去年在政府贊助下獲邀來港作表演賽，惟球王美斯缺陣「齋坐」，令大批球迷喝倒采，更牽起公關災難。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，未來再邀請球隊時，會考慮球隊整體吸引力，而非單一球星。她又承認若有活動舉辦欠理想，會影響香港觀感，稱政府未來會做發放好資訊。

施政報告提出要善用啟德體育園發展體育盛事。羅淑佩今(22日)早在電台節目表示，未來邀請球隊不只會考慮個別球星的吸引力，坦言不能要求個別球星下場獻技，因為不能擔當踢傷他們的責任，尤其該球星是隊伍的「唯一靈魂」。

廣告 廣告

反而羅提出，政府未來會考慮球隊整體吸引力，舉例若球星不幸受傷，球隊仍有多少吸引力、市民仍會否「甘心樂意」入場觀看球賽。她又說若有活動舉辦得未如理想，會影響本港舉辦盛事的觀感，並指政府未來會發放好資訊，包括要求主辦單位盡早主動公布牌照問題。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】