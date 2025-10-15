「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
美方批評北京管制稀土出口 呼籲盟友團結
（法新社華盛頓15日電） 美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天批評中國先前宣布的稀土出口管制措施，並表示美方的盟友「既不會被指揮，也不會被控制」。
中國商務部本月9日發布稀土與稀土技術出口的管制措施，並規範部分邏輯晶片、存儲晶片、具潛在軍事用途的人工智慧（AI）須逐案審批。
貝森特今天在記者會上告訴媒體，「這對我們的盟友而言，應該是個清楚的訊號，就是我們必須團結，而我們也將這麼做」。
他發表這些評論之前，全球財經界領袖這週稍早才在華府召開國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）與世界銀行（World Bank）的秋季會議。
貝森特也呼籲，「我們應該共同合作，去風險並使我們的供應鏈多元化，儘快減少對中依賴。」
對此，美國總統川普（Donald Trump）10日揚言祭出100%關稅報復，以回應北京宣布限制稀土礦物出口。
中國是全球主要的稀土生產國，而稀土是汽車、電子、國防等產業，製造關鍵磁鐵的原料。
貝森特表示，華府「寧可不」對中國採取可能的反制措施，並預期本週與北京展開更多對話。
其他人也在看
貿易戰｜中國反制裁韓國造船商 指其配合美國政府301調查 商務部：損害中國企業合法權益
中國商務部公佈，從即日起將會對華海洋株式會社5家美國相關子企作出反制裁措施，主因與韓華海洋株式會社在美相關子公...BossMind ・ 1 天前
特朗普百分百關稅隨時出手！美貿易代表：取決北京下一步
據《CNBC》周二 (14 日) 報導，美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 警告，美國總統特朗普可能在 11 月 1 日或更早對中國加徵 100% 關稅，一切取決於北京在稀土爭端中的下一步行動。鉅亨網 ・ 1 天前
貝森特：中國經濟弱 欲拖垮所有人 北京重申溝通大門敞開 打貿戰奉陪到底
中美關係持續反覆，美國財長貝森特（Scott Bessent）周一接受英國《金融時報》（FT）訪問時抨擊中國，指中方在習特會前三周推出稀土出口管制，反映中國因自身經濟非常疲弱，從而想「把其他所有人也拖垮（want to pull everybody else down with them）」。信報財經新聞 ・ 1 天前
荷蘭首度動用冷戰時期緊急法律 接管聞泰科技半導體子公司
【彭博】— 荷蘭政府首度動用一項冷戰時期的緊急法律接管中資晶片製造商安世半導體，此舉可能加劇歐洲與北京的貿易緊張局勢。Bloomberg ・ 2 天前
大疆遭美國列入「中國軍工企業」清單 提上訴
據《環球網》報導，中國大疆周二（14 日）在美國聯邦上訴法院就訴美國國防部的判決結果提起上訴。鉅亨網 ・ 1 天前
美國記者會看點：貝森特火力全開批李成鋼—無禮、擅自做主、不請自來
【彭博】--Bloomberg ・ 4 小時前
澳智庫：澳洲必須以非常規政策嚇阻中俄威脅
（法新社雪梨15日電） 澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（Australian Strategic Policy Institute, ASPI）今天表示，澳洲必須汲取過去游擊叛亂事件的經驗，採取「非常規嚇阻」政策因應中國和俄羅斯等國的威脅。無黨派的澳洲戰略政策研究所資金來自澳洲國防部和美國國務院。法新社 ・ 16 小時前
西班牙拒增加北約國防開支 特朗普威脅加徵關稅
美國總統特朗普威脅對西班牙實施包括關稅在內的貿易制裁，因西班牙是唯一一個沒有將國防開支提高至5%的北約國家，特朗普對此表示相當不滿。 此前，特朗普一再要求北約成員國增加國防支出，並在西班牙拒絕增加國防開支後建議將西班牙踢出北約。西班牙外長Jose Manuel Albares表示，西班牙是北約的可靠成員，目前在北約部署3,000名士兵，強調西班牙對跨大西洋安全的承諾及貢獻是毫無疑問。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
挺川普派兵！舊金山首善「叛變」惹眾怒 砸150億美元滅火
Salesforce 創辦人兼執行長貝尼奧夫（Marc Benioff）在接受《紐約時報》採訪時，公開表態支持川普總統向舊金山派遣軍隊以遏制犯罪，此番言論震驚了業界和政界，特別是與加州民主黨執政者公開唱反調。 作為一位長期在公眾面前傾向自由派、曾為歐巴馬和希拉蕊募款的科技領袖，鉅亨網 ・ 1 天前
立法會選舉︱累計 15 名議員宣布棄選 龍漢標稱專注商會會務 民建聯下周公布名單︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
瑞典外交大臣明起訪華兩天
中國外交部昨宣布，瑞典外交大臣斯蒂納加德應外長王毅邀請，將於周四(16日)及周五(17日)對中國進行正式訪問。 外交部發言人林劍在例行記者會表示，瑞典是第一個與新中國建交的西方國家，強調中方願意與瑞方一道，以今次訪問為契機，落實兩國元首重要共識，在相互尊重、平等互利的基礎上加強溝通、增進互信、深化合作，確保雙邊關係行穩致遠。(ST)infocast ・ 20 小時前
川普警告阿根廷勿與中國軍事往來 否則他會「非常不悅」
美國總統川普 14 日在白宮會見阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）時明確表示，任何中國在南美洲國家的軍事活動，華府都不樂見。 川普表示，阿根廷可以與中國進行交易，但「絕對不該」與中共發展超出貿易以外的關係，尤其是軍事合作，若真有此事，他將「非常不悅」。鉅亨網 ・ 15 小時前
美壓力奏效？荷蘭接管中國控股晶片商 Nexperia執行長遭撤換
荷蘭政府上月宣布接管中國控股晶片製造商安世半導體 (Nexperia)，該公司前身為荷蘭恩智浦半導體(NXPI-US) 旗下標準元件部門。根據荷蘭法院周二 (14 日) 公開的文件，這項罕見舉措是在美方強烈施壓下進行。美國曾警告，鉅亨網 ・ 1 天前
以色列擬重啟拉法關卡 允600輛卡車援資進入加薩
（法新社耶路撒冷14日電） 以色列公共廣播公司（KAN）報導，以色列將允許加薩（Gaza）的拉法關卡（Rafah Crossing）於明天重新開放，以利人道援助物資從埃及進入這塊巴勒斯坦土地。根據以色列公共廣播公司說法，重啟拉法關卡好讓援助物資通過的決定，也是在以色列被告知哈瑪斯打算於明天歸還另外4具遺體後所做出，但此舉尚未獲得哈瑪斯證實。法新社 ・ 14 小時前
IMF總裁：各國不對美國採取關稅報復措施有助全球經濟增長
外電報道，國基會(IMF)總裁格奧爾基耶娃表示，大多數國家決定不對美國總統特朗普的關稅採取報復措施，並繼續按照現有的規則進行貿易，是加強全球經濟韌性的主要因素之一，這避免關稅升級帶來的不利影響。 較早時，IMF在《世界經濟展望》中將今年全球經濟增長預測從3%上調至3.2%。格奧爾基耶娃表示，美國的有效關稅稅率較先前預期有所下降，美國在與歐盟、日本及其他主要夥伴達成的貿易協議後稅率已降至約17.5%，這對全球經濟增長起到支持作用。 不過她表示，今年科技業正帶動股市強勁反彈，市場估值過高有可能對經濟韌性帶來考驗，認為這是一場非常大的賭注。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
美財長貝森特強調股市下跌無阻美國對中國採取強硬措施
美國財政部長貝森特周三強調，美國不會因為股市波動而改變對華貿易談判立場，亦不會因此迴避對中國採取強硬措施。 他表示，美國將繼續進行談判，當局所採取的措施符合美國經濟的最大利益。他同時反駁了有報道稱中國國家主席習近平押注於美國經濟無法承受與中國的長期貿易衝突的說法。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前
柬埔寨警方破獲涉中國公民安全案件6人獲救 拘6名中國籍疑犯
中國駐柬埔寨大使館周二表示，根據柬埔寨西哈努克省警察局發布的消息，柬埔寨警方近日破獲一宗涉及中國公民安全案件，並逮捕相關嫌疑人。事發在9月20日，西哈努克省警方在一條高速公路，營救2名跳車的中國公民，之後與奧多棉吉省警察局合作，再成功救出4名中國籍受害者，逮捕6名中國籍犯罪嫌疑人。當地警方指，涉事犯罪團夥長期針對中國公民實施非法拘禁、綁架勒索、販賣人口等犯罪行為。目前案件正進一步調查中。中國駐柬埔寨大使館敦促柬方徹查真相、嚴懲犯罪分子，切實保護在柬中國公民生命財產安全。(ST)infocast ・ 20 小時前
立法會選舉2025｜棄選潮惹關注 曾國衞：加強宣傳鼓勵選民投票 公務員要以身作則｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉將於 12 月 7 日舉行，提名期將於 10 月 24 日展開並至 11 月 6 日結束。近日已有 13 名議員宣布不角逐連任，棄選潮引起外界關注。政制及內地事務局局長曾國衞表示，正以多元及多渠道方式廣泛宣傳選舉，增強市民對選舉的認知，以鼓勵他們踴躍投票。曾國衞並指，公務員應以身作則行使公民責任投票，在社會上起帶頭作用。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
特朗普威脅或不買中國食用油 外交部:應協商解決問題
美國總統特朗普指中國不採購美國大豆，威脅可能不買中國的食用油報復。中國外交部發言人林劍在例行記者會回應指，中方在處理中美經貿問題上，立場一貫、明確，強調貿易戰、關稅戰沒贏家，亦不符合任何一方利益，雙方應在平等、尊重、互惠的基礎上，協商解決有關問題。 (ST)infocast ・ 13 小時前
45歲蔡依林「超漂亮」養生法全靠「荷爾蒙飲食」！飲食、運動、睡眠達成逆齡體質：透過食物與身體進行對話
現年 45 歲蔡依林，依然「超漂亮」的秘訣全靠「荷爾蒙飲食」！蔡依林近期在個人 Podcast 節目《Pleasure Talks》中分享養生法，晚上 9 點半睡覺引起熱議，更掀起「9:30就睡覺」熱潮。最近她再分享自己變得漂亮的「荷爾蒙飲食法」，注重生活作息就是凍齡的根本！Yahoo Style HK ・ 19 小時前