美方批評北京管制稀土出口 呼籲盟友團結

（法新社華盛頓15日電） 美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天批評中國先前宣布的稀土出口管制措施，並表示美方的盟友「既不會被指揮，也不會被控制」。

中國商務部本月9日發布稀土與稀土技術出口的管制措施，並規範部分邏輯晶片、存儲晶片、具潛在軍事用途的人工智慧（AI）須逐案審批。

貝森特今天在記者會上告訴媒體，「這對我們的盟友而言，應該是個清楚的訊號，就是我們必須團結，而我們也將這麼做」。

他發表這些評論之前，全球財經界領袖這週稍早才在華府召開國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）與世界銀行（World Bank）的秋季會議。

貝森特也呼籲，「我們應該共同合作，去風險並使我們的供應鏈多元化，儘快減少對中依賴。」

對此，美國總統川普（Donald Trump）10日揚言祭出100%關稅報復，以回應北京宣布限制稀土礦物出口。

中國是全球主要的稀土生產國，而稀土是汽車、電子、國防等產業，製造關鍵磁鐵的原料。

貝森特表示，華府「寧可不」對中國採取可能的反制措施，並預期本週與北京展開更多對話。