美施壓烏加速和平進程 澤倫斯基：尊重川普終戰意願

（法新社基輔/華盛頓21日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他尊重美國總統川普為結束俄烏戰爭所做的努力。他之前剛對華府提出的停戰方案表達保留。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體上指出，他與美國副總統范斯（JD Vance）及美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）通話，表示「烏克蘭一直尊重、並會繼續尊重美國總統川普終結流血衝突的意願」，這通電話進行了「將近一個小時」。

白宮官員在給法新社的聲明中表示，「川普總統正與雙方合作，以盡快結束這場持續太久、造成太多無謂死亡的戰爭。」（編譯：徐睿承）