美施壓烏加速和平進程 澤倫斯基：尊重川普終戰意願

其他人也在看
盛品儒遺孀蔡一鳳赴東京過結婚11周年 遇「靈異事件」：真愛從來不怕陰陽兩隔
前亞視高層盛品儒（James）於今年8月18日養和醫院因肝癌病逝，終年48歲。日前（11月19日）係佢同太太蔡一鳳嘅結婚11周年紀念日，身在日本嘅蔡一鳳卻遇上靈異事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
【好人好事】紅磡海傍女子墮海 屈臣氏CEO英勇跳海施救 荷蘭來港公幹成救人英雄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《Yahoo新聞》收到讀者報料，前日（19 日）晚上於紅磡海傍懷疑有人墮海，有外籍人士毫不猶豫跳海施救，並成功將遇溺女士救回岸邊。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
前港姐胡家惠曾經歷前夫出軌患躁鬱症 昨宣布第二段婚姻結束：我又回復單身
現年42歲嘅胡家惠（Cathy），2002年參選香港小姐獲得季軍而入行。佢簽約TVB 18個月便離開娛樂圈，之後轉戰商界。事業上係女強人嘅胡家惠，愛情故事就比較波折，曾因前夫出軌患上躁鬱症。2018年離婚後變成單親媽媽，獨力照顧兩名囡囡，去到2022年6月佢宣佈再婚，下嫁拍拖三年嘅男友Manfred Lau，不過噚日（20日）佢喺社交網站宣布第二段婚姻結束，已回復單身。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
霍啟山與《封神》「妲己」混血女星現身霍啟仁婚禮同框 傳秘戀逾一年見家長
香港名門霍英東家族再添喜事，霍震霆的細仔霍啟仁（霍啟人、Jeremy）早前與拍拖5年的泰國女友Namfon結婚，在玉龍雪山舉行婚禮，身為「奶奶」的前港姐朱玲玲與身為「老爺」的前夫霍震霆及家庭成員均有出席，見證一對璧人在雪山下終身承諾。而朱玲玲的二子霍啟山是三兄弟中唯一單身，屬城中頂級「鑽石王老五」。惟網上流傳霍啟山疑與俄蒙混血女星娜然（Narána Erdynéyeva）現身胞弟的婚禮，隨即有指二人已秘戀逾一年，如今在婚禮上「見家長」，未知會否成為下一位霍家結婚成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
高市早苗「台灣有事論」引發中國全力反制 國際社會有何反應
Reuters高市早苗「台灣有事」言論已引發中國對日本的全力反制。 中國政府接連出招，試圖迫使日本首相高市早苗撤回涉及台灣防務言論。面對排山倒海的壓力，「鐵娘子」高市目前似乎仍未「退縮」。 繼發出停止赴日旅遊與留學警告、日本電影在華「被下架」後，據日本共同社報導，東京當局先後接獲北京通知，暫停進口日本水產，並停止日本牛肉對華出口磋商。 韓國當局星期四（11月20日）稱接獲北京通知，原訂即將在澳門舉行的第16次中日韓文化部長會議延期舉行。中國外交部發言人毛寧說，高市早苗言論「破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍」，導致開會條件「暫不具備」。 ...BBC News 中文 ・ 18 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
陳煒奪50萬晒「勝利V」 陳展鵬痛失大獎反應曝光
【on.cc東網專訊】無綫台慶的壓軸大獎每年都是焦點所在，不過，今年的抽獎過程跟以往不同，結果更引起不少爭議。今年由陳豪、黃翠如、汪明荃、高海寧、陳展鵬、譚俊彥、陳煒、姚子羚、張振朗及馬國明共10位藝人作為代表進行抽獎，其他藝人則在10人中選擇在一人身上落注，若東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Gin Lee八年磨一劍 紅館show唔知性感底線喺邊 大膽戰衣震撼 「夏娃造型」同事尖叫全場
等足八年！Gin Lee李幸倪宣佈明年二月七日及八日，於紅館舉行一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鑽石山活水公園明日起開放 重置多個歷史建築包括已故影星喬宏故居
【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署（康文署）今日（20日）宣布，新落成的鑽石山活水公園將於明日（21日）起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。on.cc 東網 ・ 1 天前
若中國施壓升級 日本或將尋求美國等盟友的支持
【彭博】— 日本正尋求應對首相高市早苗將台灣安全與日本自身安全掛鉤的言論所引發的餘波，若中國升級經濟施壓，日本可能會更倚重美國及其盟友。Bloomberg ・ 5 小時前
76歲周中師傅清減示人 濃眉變白依然搶鏡 患末期腎衰竭晚晚洗肚
TVB綜藝節目《美女廚房》原來都差唔多面世20年，當年一班靚女煮到雞手鴨腳，主持食到面有難色嘅場面，而家睇仲係好好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
孫藝珍玄彬齊奪青龍獎最佳男女主角，孫藝珍甜蜜表白感言：你是我最愛的男人
第46屆電影青龍獎頒獎典禮在韓國首爾完美落幕，焦點畫面要數到孫藝珍與玄彬這對韓國娛樂圈的模範夫妻齊奪最佳男、女主角。孫藝珍在發表感言時亦不忘謝謝丈夫玄彬，並說：「你是我最愛的男人！」Yahoo Style HK ・ 1 天前
將軍澳半新樓平過舊樓！？日出康城個別呎價低寶琳、坑口超過2成
同一區內，樓齡愈新樓價愈高，這本是常見現象。然而，將軍澳一帶出現相反的走勢。位於將軍澳線沿線的日出康城，這個鐵路上蓋項目樓齡最長僅16年，最短則是剛入伙的新樓，但過去一個月的整體成交平均呎價僅為1.24萬元。相比之下，同屬將軍澳線的坑口站蔚藍灣畔、東港城與寶琳站新都城，樓齡達20至30年，但近一個月的平均成交呎價分別1.44萬、1.31萬元及1.29萬元，均比日出康城高出約4%至16%。本文整合3個原因，分析將軍澳區鐵路項目，為何出現這個反常的現象。28Hse.com ・ 13 小時前
屯門半新樓驚現腰斬價成交！ 緹岸銀主盤跌穿2球 呎價8千平過居屋！
屢錄蝕讓個案的屯門緹岸（前稱恆大．珺瓏灣），近日有銀主盤以腰斬價196萬元成交，呎價8,270元，平過同區居屋，單位6年間賬面蒸發185.3萬元。更多消息：緹岸10月 11宗成交8宗蝕 一房再現腰斬價 4年蝕239萬屯門緹岸一房腰斬價成交！6年巨蝕275萬 無咗半層樓！上述單位為緹岸第1期2A座低層H室，實用面積237平方呎，屬開放式間隔，今年10月中淪為銀主盤，銀行叫價208萬元放售，最終以196萬元易手，呎價8,270元。資料顯示，屯門兆禧苑B座低層7室，實用面積415平方呎，近期以350萬元易手，呎價8,434元；屯門龍門居8座低層B室，實用面積431呎，近期以368萬易手，呎價8,538元。意味著上述緹岸單位成交呎價低過同區居屋。據悉，原業主2019年以約381.3萬元購入單位，持貨6年賬輸185.3萬元，單位期內貶值約49%。值得一提的是，屯門緹岸發展商恒大早前陷財困，項目由福彩發展接管，過去多次減價推售貨尾單位，今年6月一度大幅劈價6成，令屋苑二手價格受影響。 延伸閱讀: 兆禧苑 龍門居 緹岸 屯門 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 天前
日本首相高市早苗公佈大規模財政刺激措施 總規模達到21.3萬億日圓
日本首相高市早苗內閣批准了疫情以來最大規模的額外支出，將在經濟方案中部署資金用於解決選民的不滿，但這可能會讓密切關注國家財政狀況的投資者感到不安。Bloomberg ・ 14 小時前
叱咤頒獎禮 2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」最後五強出爐
《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」第二階段投票已於11月17日中午12時正式展開，投票截至11月21日中午12時，第二階段投票正式完結，最後五強如下：Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
馬貫東寵物美容又有新客 揭陳煒擁「天使與魔鬼」
【on.cc東網專訊】藝人馬貫東最近學做寵物美容，已有不星級顧客幫襯過，包括佘詩曼、郭晉安、周嘉洛及張曦雯等攜愛犬給他沖涼及剪毛，最近一位客人是陳煒，他要為對方的兩隻愛貓藍藍及豆豆，他將片段放上網，並形容兩隻貓為「天使與魔鬼」，他寫道：「多謝煒哥，帶兩隻可愛嘅貓東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
高市早苗拒絕收回「台灣有事論」 中國外交部回應
日本首相高市早苗 21 日拒絕了中國要求收回近期有關台灣言論的要求，並表示與中國建立「戰略互惠關係」的大方向也沒有改變。對此中國外交部回應堅決反對，要求日方恪守中日四個政治文件精神和承諾，立即收回錯誤言論。鉅亨網 ・ 10 小時前
TVB台慶2025 九大焦點｜ 張振朗林俊其被指似玩屎 終極大抽獎被網民質疑「造馬」
TVB迎來58周年，《萬千星輝賀台慶》於昨晚（19日）圓滿結束，司儀陣容有汪明荃、朱凱婷、Bob林盛斌，以及《萬千星輝頒獎典禮2024》得獎藝員，包括「最佳女主角」龔嘉欣、「最佳男女主持」區永權、陳貝兒、「飛躍進步男女藝員」阮浩棕、陳曉華、「最佳男女新人」張馳豪、陳懿德。《萬千星輝賀台慶》匯聚TVB全台藝員及歌手傾力演出，不過網民們都對節目有唔少意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
市場快訊》從大漲到翻黑：美股昨夜急轉直下的三大誤會
昨天的美股走勢可說是「從歡騰到緊張」，原本在輝達亮眼財報、Google 釋出震撼市場的 AI 新應用帶動下大幅走高，但盤中情緒急轉，終場反而收跌。不少投資人一時間摸不著頭緒：消息這麼好，市場到底在怕什麼？ 1. 甲骨文債務被錯當成鉅亨網 ・ 11 小時前