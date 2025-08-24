美旅巴車禍5死30傷 警證死者包括3華人

【on.cc東網專訊】美國一輛旅遊巴上周五（22日）從尼亞加拉大瀑布返回紐約市時，在靠近水牛城的州際公路翻側，造成5死30傷。紐約州警方上周六（23日）確認，死者包括3名華人。

警方公開死者身份，他們分別是22歲來自北京的哥倫比亞大學學生謝宏卓（Xie Hongzhuo，音譯），來自新澤西州澤西市的55歲華人張曉嵐（Zhang Xiaolan，音譯）與56歲簡明立（Jian Mingli，音譯），以及來自印度的65歲賈哈（Shankar Kumar Jha）和來自新澤西州東不倫瑞克的60歲昌格拉尼（Pinki Changrani）。

哥倫比亞大學發聲明指，該校學生謝宏卓在巴士事故中不幸遇難，校方對此深感悲痛。

