美日澳菲等國炒作圍台軍演 華促停攪局生事

【on.cc東網專訊】解放軍東部戰區日前舉行「正義使命-2025」圍台演習，台灣地區領導人賴清德聲稱此次軍演對區域穩定帶來不確定性風險，美、日、澳、菲、歐盟等對此次演習說三道四，希望大陸保持克制，反對單方面改變台海現狀。中國國防部周五（2日）敦促有關國家和機構嚴格恪守一個中國原則，停止對「台獨」勢力縱容支持，停止在台海問題上攪局生事。

針對境外炒作「正義使命-2025」圍台演習，中國國防部新聞發言人張曉剛指出，今次演習全面檢驗任務部隊一體化聯合作戰能力，充分展示打「獨」促統、反制干涉的強大實力，鮮明昭示任何在台灣問題上越線挑釁的惡劣行徑必遭堅決回擊、任何阻撓中國實現統一的險惡圖謀都不可能得逞。他強調，解放軍在台島周邊組織反分裂反干涉行動，完全正當必要、無可非議。

張曉剛明言，台海最大的現狀就是海峽兩岸同屬一個中國，台海和平穩定的最大威脅就是「台獨」分裂行徑和外部勢力縱容支持。他又指，沒有人比中方更珍視台海和平，但中方絕不接受任何人或勢力以維護台海和平為由，束縛中方遏制「台獨」分裂活動的手腳；絕不允許任何人或勢力打着和平的幌子，干涉中國內部事務，禍亂台海。

張曉剛希望，廣大台灣同胞切實認清賴清德「台獨引戰」的極端危險性和危害性，防止被「台獨」勢力蒙蔽裹挾，切實維護好自身安全福祉和中華民族根本利益。解放軍將持續加強練兵備戰，隨時準備回擊謀「獨」挑釁行徑，堅決挫敗一切外來干涉圖謀，捍衞國家主權、統一、領土完整。

